Футбол

Адвокат Кокорина прокомментировал письмо футболиста с извинениямиREGNUM 06:28

Инициатива написать открытое письмо полностью принадлежит самому футболисту питерского «Зенита» Александру Кокорину. Об этом заявил его адвокат Андрей Ромашов. По его словам, сторона защиты не знала о его существовании.
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Адвокат Кокорина прокомментировал письмо футболиста с извинениями

REGNUM06:28

Адвокат Кокорина прокомментировал письмо футболиста

RT на русском05:55

Адвокат Александра Кокорина прокомментировал открытое письмо футболиста

Спорт-Экспресс03:44

Адвокат Кокорина: «Открытое письмо Александра — его личная инициатива. Мы о нем не знали»

Sport24.ru04:44
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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