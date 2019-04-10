Футбол

Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о кармеНева Спорт 06:04

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, призвала журналистов задуматься о своей карме. На судебном заседании по делу братьев Кокориных и полузащитника «Красноадара» Павла Мамаева Стукалова заявила, что ей очень не нравится читать то, что пишут СМИ.
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Адвокат Кокорина связала смерть отца Пака с кармой

РЕН ТВ06:27

Адвокат Кокорина призвала журналистов позаботиться о карме

Газета.Ru05:50

Адвокат Кокорина: «Журналисты, у вас тоже есть карма. Вон у Пака уже отец умер»

Sportbox.RU05:51

Адвокат Кокорина: «Журналисты, у вас тоже есть карма. Вон у Пака уже отец умер»

Матч ТВ05:51

Адвокат Кокорина рассказала о смерти отца Пака из-за кармы

Вести.Ru05:56

Адвокат Кокорина — журналисту: может, о карме подумаете? Вон у Пака отец умер

Чемпионат05:26

Адвокат Кокорина Стукалова призвала журналистов подумать о карме

Спорт-Экспресс05:12
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Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Общество

«Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях

Сеть Fix Price планирует открыть точки продаж в отделениях «Почты России», сообщил РБК источник на розничном рынке и подтвердил представитель почтового оператора.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Киеву напомнили об угрозе войны из-за Керченского пролива

Нарушение украинскими кораблями правил прохода через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 07:27
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина

В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика

WikiLeaks рассказал о решении Эквадора оставить Ассанжа в посольстве

В WikiLeaks в среду, 10 апреля, рассказали, что смогли предотвратить выдворение основателя портала Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Нападавшего с ножом на прохожих москвича отправят к психиатрам

Жителя Москвы арестовали после того, как он дважды напал с ножом на прохожих, один из которых скончался, сообщил в среду представитель столичного главка СК.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:57
Наука

Учёные: Земле потребуется 10 млн лет, чтобы вернуть былое биоразнообразие

Учёные, работающие в Университетах Техаса и Бристоля, занялись подсчётами, сколько потребуется Земле, чтобы в таких условиях вернуть своё былое биоразнообразие.
Обновлено в 06:56
Здоровье

Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет

Обновлено вчера в 23:35
Политика

Депутат Шлосберг предложил наказывать власть за неуважение к народу

Смотрите такжеПутин подписал законы об оскорблении власти в интернете и запрете фейковых новостей Кроме того, он выступает за распространение ответственности по новой статье на депутатов, поддержавших законопроект, который суд признал выражающим неуважение к правам человека – штраф до 1 млн рублей и арест на срок до 30 суток.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Политика

Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Меган Маркл решила рожать по-королевски

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Футбол

Кокорин прокомментировал реакцию жены на показания его подруги

Обновлено в 06:17
Армия и оружие

РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Сопровождение «Тайфунами» вертолёта на примере из Дании

Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова беспокоится о здоровье Романец

Обновлено в 04:07
Происшествия

Все три пострадавших прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева

В Москве проходит заседание суда по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено вчера в 06:41
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Футбол

Леонида Слуцкого дисквалифицировали на один матч за критику арбитра

Обновлено в 01:53
Хоккей

В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ

Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Политика

Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Политика

Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика

Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Последствия взрыва в жилом доме в Екатеринбурге попали на видео

Обновлено в 02:35
Общество

Медведев рассказал о двойке в четверти

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Политика

Выборы президента Казахстана пройдут досрочно

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил во вторник в телеобращении, что принял решение провести досрочные президентские выборы 9 июня.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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