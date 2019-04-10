Футбол
Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о кармеНева Спорт 06:04
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, призвала журналистов задуматься о своей карме. На судебном заседании по делу братьев Кокориных и полузащитника «Красноадара» Павла Мамаева Стукалова заявила, что ей очень не нравится читать то, что пишут СМИ.
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