Футбол

Адвокат Кокориных: «Жду самого плохого результата судебного заседания»
Бомбардир.ру
03:50

«Ожидаю самый плохой результат», – сказала женщина, подразумевая дальнейшее пребывания братьев под стражей. Кокорины проходят обвиняемыми по статьям «Хулиганство» и «Побои».
Бомбардир.ру03:50

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Суд отказал адвокату Кокорина в приобщении к делу видеозаписи с автомобиля Соловчука

RT на русском04:38

Адвокат Кокорина: «Следствие приобрело только обвинительный уклон, готовы к наихудшему варианту»

Евро-футбол.ру03:43

Адвокат Кокорина попросил приобщить к делу два ходатайства

Чемпионат04:40

Адвокат Кокорина: «Ожидаю самый плохой результат в суде»

Sportbox.RU03:17

Адвокат Кокорина: «Саше пишут только хорошее, поддерживают»

Спорт-Экспресс03:44

Адвокат Кокорина идет на заседание суда с плохими ожиданиями. Арест футболистов, похоже, будет продлен

Спорт уик-энд03:24

Адвокат Кокориных: «Они занимаются спортом, читают книги, отвечают на письма – им много пишут»

Sports.ru04:20
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Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 04:43
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Черчесов назвал Ахметова лучшим молодым футболистом 2018 года в РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании, по итогам которого будет выбран лучший молодой футболист 2018 года в РПЛ.
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Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва

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Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.
Обновлено в 03:32
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Погба призвал Моуринью не делать из него козла отпущения

Француз в ответ потребовал не делать его козлом отпущения, сообщает The Sun. «МЮ» набрал лишь 2 очка в трех последних матчах.
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19-летний вратарь Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

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Солабарриета возглавил «Атлетик». Ему 35 лет

«Атлетик» объявил о назначении Арица Солабарриеты на пост главного тренера команды. Срок соглашения с 35-летним специалистом не уточняется.
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Черышев впервые за полтора месяца принял участие в матче «Валенсии»

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Уэлбек может покинуть «Арсенал» летом в статусе свободного агента

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, по всей видимости, покинет лондонский клуб летом.
Обновлено в 04:32
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Кудряшов может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

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Футбол

Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

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Букмекеры: «Рубин» проиграет «Локомотиву» в Москве

Сегодня «Рубин» сыграет на выезде с «Локомотивом» в первом четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России.
Обновлено в 04:38
Футбол

Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду

Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:16
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Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 01:41
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Президент «Лиона» сравнил обстановку во Франции с военным положением в Харькове

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал перенос матча 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» из-за беспорядков в стране.
Обновлено в 04:52
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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