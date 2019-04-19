Футбол
Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врутNews.ru 12:18
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов подвёл итоги очередного слушания по делу игрока. Обратите внимание, что Пак ни разу за голову не взялся, хотя Гайсин говорил.
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Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко
В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске
Девять человек получили термические ожоги в результате факельного горения на производственной установке в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме, который она анонсировала днем ранее.
Обновлено в 12:10
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Общество
В России появятся частные кладбища
Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика
Зеленский заявил, что Коломойскому может грозить тюрьма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов на стадионе "Олимпийский" заявил, что олигарху Игорю Коломойскому может грозить тюрьма в случае нарушения закона.
Обновлено в 13:04
Авто
Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan
Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.
Обновлено в 09:25
Экономика
Доход Набиуллиной вырос за год почти на 1 млн рублей
Обновлено в 09:55
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Политика
Порошенко назвал Зеленского яркой обёрткой
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его политический оппонент, кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский является «яркой обёрткой».
Обновлено в 12:47
Общество
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Врачи дают положительный прогноз по состоянию здоровья писателя Быкова
Interfax-Russia.ru - Врачи дают благоприятный прогноз в лечении писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе в минувший вторник, сообщил "Интерфаксу" председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 08:42
Кино
Стал известен худший из «Мстителей»
Наихудшим персонажей "Мстителей" признали Воителя, пишет издание.
Обновлено в 11:43
Политика
Первая партия товаров отправилась из Сирии в Крым
Из Сирии в Крым отправилась первая партия товаров, сообщил министр промышленной политики РК Андрей Васюта.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом
Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Студенты-медики отправятся в 13 районов Татарстана, чтобы помочь фельдшерам в ФАПах
Завтра, 20 апреля, студенты медколледжей и Казанского государственного медицинского университета, медицинские работники Центральных районных больниц отправятся в районы Татарстана, чтобы помочь фельдшерам в ФАПах.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Экономика
Самым молодым холостяком из топ-200 бизнесменов РФ Forbes стал 23-летний Бажаев
В рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году попали 19 холостяков, самый молодой из них — 23-летний совладелец "Русской платины" Дени Бажаев, сообщило в пятницу российское издание Forbes.
Обновлено в 13:10
Футбол
Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Обновлено в 07:05
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14