Футбол

Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врутNews.ru 12:18

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов подвёл итоги очередного слушания по делу игрока. Обратите внимание, что Пак ни разу за голову не взялся, хотя Гайсин говорил.
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Адвокат Кокорина заявил, что Пак и Гайсин врали в суде

RT на русском12:55

Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут

News.ru12:18

Адвокат Кокорина: «Гайсин и Пак врали в суде. На таких принципах построена система правосудия»

Sport24.ru11:21

Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье

РИА Новости11:44

Андрей Ромашов: "Пак и Гайсин врут!"

Спорт-Экспресс12:10

Адвокат Кокорина: вещдок пропал. В ГСУ есть стул, но никто не знает, тот ли он

Чемпионат11:52
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Политика

Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Девять человек получили термические ожоги в результате факельного горения на производственной установке в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме, который она анонсировала днем ранее.
Обновлено в 12:10
Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета

Обновлено в 05:07
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Единоборства

Оверим рассказал о предстоящем бое с Олейником в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Общество

В России появятся частные кладбища

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика

Зеленский заявил, что Коломойскому может грозить тюрьма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов на стадионе "Олимпийский" заявил, что олигарху Игорю Коломойскому может грозить тюрьма в случае нарушения закона.
Обновлено в 13:04
Авто

Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan

Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.
Обновлено в 09:25
Транспорт

В аэропорту Внуково в зонах вылета появились капсульные отели

Обновлено в 09:55
Экономика

Доход Набиуллиной вырос за год почти на 1 млн рублей

Обновлено в 09:55
Политика

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Политика

Порошенко назвал Зеленского яркой обёрткой

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его политический оппонент, кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский является «яркой обёрткой».
Обновлено в 12:47
Политика

В Киеве в преддверии дебатов зафиксированы девятибалльные пробки

Обновлено в 11:22
Общество

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Врачи дают положительный прогноз по состоянию здоровья писателя Быкова

Interfax-Russia.ru - Врачи дают благоприятный прогноз в лечении писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе в минувший вторник, сообщил "Интерфаксу" председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 08:42
Кино

Стал известен худший из «Мстителей»

Наихудшим персонажей "Мстителей" признали Воителя, пишет издание.
Обновлено в 11:43
Политика

Первая партия товаров отправилась из Сирии в Крым

Из Сирии в Крым отправилась первая партия товаров, сообщил министр промышленной политики РК Андрей Васюта.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом

Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль.
Обновлено в 12:00
Здоровье

Студенты-медики отправятся в 13 районов Татарстана, чтобы помочь фельдшерам в ФАПах

Завтра, 20 апреля, студенты медколледжей и Казанского государственного медицинского университета, медицинские работники Центральных районных больниц отправятся в районы Татарстана, чтобы помочь фельдшерам в ФАПах.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Экономика

Самым молодым холостяком из топ-200 бизнесменов РФ Forbes стал 23-летний Бажаев

В рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году попали 19 холостяков, самый молодой из них — 23-летний совладелец "Русской платины" Дени Бажаев, сообщило в пятницу российское издание Forbes.
Обновлено в 13:10
Футбол

Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Обновлено в 07:05
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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