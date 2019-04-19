Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врутNews.ru 12:18

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов подвёл итоги очередного слушания по делу игрока. Обратите внимание, что Пак ни разу за голову не взялся, хотя Гайсин говорил.

Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут

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