Адвокат футболиста Кокорина обратится в ЕСПЧФедералПресс 05:02

с чего всё началось

Адвокат Татьяна Стукалова пояснила, что в СИЗО у Кокорина обострилась травма колена, а это может плохо сказаться на здоровье футболиста. В связи с этим защита намерена обратиться в ЕСПЧ в приоритетном порядке.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество «Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.

Политика Германия и Франция договорились по «Северному потоку-2» Берлин и Париж урегулировали спор вокруг "Северного потока-2" и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС.

Политика Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы на Украине Россия не будет направлять своих представителей по наблюдению за выборами на Украине в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), сообщает МИД РФ.

Авто «АвтоВАЗ» представил специальную Lada Granta для автошкол «АвтоВАЗ» сделал специальную модификацию обновленного седана Lada Granta для обучения вождению.

Транспорт Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.

Происшествия В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.

Авто Представлен Subaru Legacy нового поколения Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.

Авто Toyota RAV4 превратили во внедорожник Toyota RAV4 TRD Off-Road создана на базе версии Adventure и оснащается системой полного привода с динамическим контролем передачи крутящего момента на каждое из задних колес, а также систему Multi-Terrain Response с несколькими режимами, адаптирующими управляющую электронику под разные дорожные условия.

Происшествия Директор колледжа в Керчи, где произошла стрельба, уволилась Директор Керченского политехнического колледжа, в котором в октябре произошли взрыв и стрельба, Ольга Гребенникова покинула занимаемую должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом шахтеров в Кузбассе Шесть человек погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести в ДТП на технологической дороге шахты "Распадская" в Кузбассе.

Экономика Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой.

Наука Обнаружена самая древняя злокачественная опухоль Эксперты Музея естествознания в Берлине нашли признаки раковой опухоли у останков черепахи, чей возраст составляет 240 млн лет.

Интернет Google показала тёмную тему браузера Chrome Разработчики выпустили тестовую версию Chrome 74 в рамках канала Canary, которая включают в себя тёмную тему.

Авто Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.

Наука Учёные выяснили, как последовательность вина и пива влияет на похмелье Учёные Кембриджского университета Великобритании выяснили, что вероятность похмелья и его тяжесть не зависит от последовательности употребления алкоголя.

Общество Почти 780 тыс. человек станут участниками ЕГЭ-2019 Как отметил А.Музаев, традиционно на первом месте по числу заявлений остается обществознание: на этот ЕГЭ по выбору заявились 385 тыс. человек.

Финансы ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% Сегодня, 8 февраля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Общество Молодожёны в Кувейте развелись через три минуты после свадьбы В Кувейте молодожёны обновили рекорд по скоротечности совместного проживания. Паре хватило трех минут для того, чтобы передумать.

Кино Вуди Аллен подал в суд на Amazon Studios на 68 млн долларов Режиссёр требует от компании 68 млн долларов, что включает минимально гарантированное вознаграждение за съёмки, а также компенсацию ущерба и судебных издержек.