Футбол
Адвокат Кокорина отметила угрозу замены колена игрока на искусственноеГазета.Ru 03:10
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова высказалась о травме своего клиента на слушании Мосгорсуда по поводу апелляции на продление ареста футболиста, передает Sport24.
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Происшествия
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за «дырки» на МКС
В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом.
Обновлено в 06:46
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт
Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников
Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес.
Обновлено в 06:28
Политика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Политика
Порошенко согласовал время дебатов с Зеленским
Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский проведут дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00, говорится на странице избирательного штаба господина Порошенко в Facebook.
Обновлено в 06:13
Политика
Как Трамп сам себя загнал в угол в Венесуэле
Дональд Трамп очевидно не знает, что дальше делать.
Обновлено в 04:13
Политика
Медведев призвал избежать нового демографического «русского креста»
В подписанной президентом Владимиром Путиным программе развития России до 2024 года демография названа одним из приоритетных направлений.
Обновлено в 05:41
Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Политика
Кабриолеты Aurus принимают участие в репетиции парада Победы
В Министерстве обороны РФ подтвердили, что российские автомобили Aurus задействованы в подготовке к военному параду в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Экономика
Медведев оценил возвращение уровня инфляции к целевому уровню
Премьер-министр Дмитрий Медведев видит в экономике страны все предпосылки, чтобы уровень инфляции к концу года вернулся к целевому уровню.
Обновлено в 06:35
Экономика
Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей
В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Технологии
Boston Dynamics показала, как упряжка роботов тянет за собой грузовик
В Boston Dynamics наглядно продемонстрировали, как их уникальные роботы тянут за собой грузовик, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Киев готовится к выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Киевский режим засуетился после того, как появилась информация о выдаче жителям Луганской и Донецкой народных республик паспортов РФ, и теперь угрожает лишить людей украинского гражданства.
Обновлено в 04:53
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по делу «Укрнафты»
Российская Федерация не признает законным решение Гаагского суда о компенсации «Укрнафты».
Обновлено вчера в 14:13
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хаспел
Президент США Дональд Трамп изначально не планировал высылать 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей, но Джина Хаспел, которая тогда была заместителем директора ЦРУ, а сейчас возглавляет это ведомство, смогла переубедить его.
Обновлено в 04:27
Кино
Стало известно название девятого эпизода «Звездных войн»
Обновлено 15 апреля в 19:30
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Космос
Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space
Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 04:02
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Экономика
Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): российский концерн «Русал» как пособник американцев (Neue Zürcher Zeitung)
Российский алюминиевый гигант «Русал» через три месяца после того, как Вашингтон освободил компанию от санкционных оков, принялся возвращать свой американский бизнес к былому процветанию.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Apple после двухлетней тяжбы согласилась заплатить Qualcomm за чипы
В середине марта 2019 года суд в Сан-Диего обязал компанию Apple выплатить Qualcomm около $31,6 млн из-за нарушения патента.
Обновлено в 05:23
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Здоровье
Поликлиники КБР впервые за 12 лет получили машины для неотложной помощи
Поликлиники Кабардино-Балкарии (КБР) получили 25 автомобилей "Лада-Гранта" для оказания неотложной помощи пациентам впервые за 12 лет, средства в объеме 30 млн рублей на приобретение транспорта и инвентаря выделил спонсор, сообщил в среду министр здравоохранения региона Марат Хубиев.
Обновлено в 06:35