Происшествия

Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю
RT на русском
вчера в 15:24

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина не подтвердила информацию о том, что её подзащитный, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев перечислили деньги водителю из Белоруссии Виталию Соловчуку, который был избит во время драки 8 октября возле гостиницы «Пекин» в Москве.
RT на русскомвчера в 15:24
с чего всё началось

Источник: Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими водителю

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин и футболист "Краснодара" Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев по делу о драке в центре Москвы, перечислили избитому ими водителю ведущей Первого канала деньги в счет компенсации морального и материального вреда.
ТАССвчера в 08:07

Подробнее о событии

Адвокат Мамаева подтвердил перевод денежной компенсации избитому водителю

РБКвчера в 18:14

Адвокат Мамаева подтвердил, что защита перечислила деньги водителю иномарки

ТАССвчера в 17:03

Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю

Газета.Ruвчера в 15:57

Выплату Кокориным и Мамаевым денег избитому водителю опровергли

Lenta.ruвчера в 14:04

Адвокат Кокорина опровергла сообщения о выплате компенсации избитому водителю

РИА Новостивчера в 11:10

Адвокат Мамаева подтвердил выплату компенсации избитому водителю

Спорт-Экспрессвчера в 14:05

Адвокат футболиста А.Кокорина опроверг информацию о выплате компенсации избитому водителю

Агентство Москвавчера в 09:00
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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