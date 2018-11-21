Происшествия

Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю
RT на русском
15:24

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина не подтвердила информацию о том, что её подзащитный, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, перечислили деньги водителю из Белоруссии Виталию Соловчуку, который был избит во время драки 8 октября возле гостиницы «Пекин» в Москве.
RT на русском15:24
с чего всё началось

Источник: Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими водителю

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин и футболист "Краснодара" Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев по делу о драке в центре Москвы, перечислили избитому ими водителю ведущей Первого канала деньги в счет компенсации морального и материального вреда.
ТАСС08:07

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Адвокат Мамаева подтвердил перевод денежной компенсации избитому водителю

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Адвокат Мамаева подтвердил выплату компенсации избитому водителю

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Адвокат футболиста А.Кокорина опроверг информацию о выплате компенсации избитому водителю

Агентство Москва09:00
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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