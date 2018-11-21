Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин и футболист "Краснодара" Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев по делу о драке в центре Москвы, перечислили избитому ими водителю ведущей Первого канала деньги в счет компенсации морального и материального вреда.

с чего всё началось

21 ноября в информационных агентствах появилась информация о том, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в качестве компенсации перечислили деньги избитому ими водителю ведущей Первого канала Павлу Соловчуку.

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