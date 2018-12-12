Футбол

Адвокат Кокорина опасается, что футболист может стать инвалидом в СИЗО
MOS.news
14:07

Напомним, 5 декабря Тверской районный суд Москвы продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и общему приятелю всех троих Александру Протасовицкому до 8 февраля 2019 г. по ходатайству следователя.
MOS.news14:07

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Адвокат Кокорина рассказала о возможных последствиях пребывания в СИЗО для футболиста

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Sports.ru07:15
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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