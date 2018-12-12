Футбол
Адвокат Кокорина опасается, что футболист может стать инвалидом в СИЗО
Адвокат Кокорина опасается, что футболист может стать инвалидом в СИЗОMOS.news14:07
Напомним, 5 декабря Тверской районный суд Москвы продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и общему приятелю всех троих Александру Протасовицкому до 8 февраля 2019 г. по ходатайству следователя.
MOS.news14:07
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Футбол
ЦСКА разгромил «Реал», но остался без еврокубков
Как и обещал главный тренер "Реала" Сантьяго Солари, в составе его команды произошли изменения по сравнению с матчем чемпионата Испании с "Уэской".
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Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" перед финальным матчем группового этапа Лиги Европы назвал футболистов, которые не смогут сыграть в матче против чешской "Славии".
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Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы
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«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту
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«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом
Лондонцы нацелились на Эрика Байи («Манчестер Юнайтед») и Гари Кэйхилла («Челси»).
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Нападающий «Селтика» отправлен на лечение в психологическую клинику
Надеюсь, он скоро преодолеет трудности и вернется.
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Анчелотти: «Ван Дейк заслуживал красной карточки»
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк должен был быть удалён за нарушение против Дриса Мертенса.
Обновлено в 02:39
Футбол
Два поединка Лиги 1 перенесены из-за протестов во Франции
Из-за акций протеста, которые проходят во Франции, по просьбе полиции были перенесены два матча Лиги 1. Об этом информирует пресс-служба турнира.
Обновлено в 10:51
Футбол
Супруг Шакиры купит футбольный клуб
Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
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Стерлинг признан лучшим игроком АПЛ в ноябре
Обновлено в 09:02
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Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура чемпионата России.
Обновлено в 05:59