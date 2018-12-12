Футбол
Адвокат Кокорина опасается, что футболист может стать инвалидом в СИЗО
Адвокат Кокорина опасается, что футболист может стать инвалидом в СИЗОMOS.news14:07
Напомним, 5 декабря Тверской районный суд Москвы продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и общему приятелю всех троих Александру Протасовицкому до 8 февраля 2019 г. по ходатайству следователя.
MOS.news14:07
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Футбол
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