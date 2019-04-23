Футбол

Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистовГазета.Ru 13:18

За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
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Александр Кокорин
Российский футболист
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