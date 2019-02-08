Происшествия

Адвокат Кокорина обратится в ЕСПЧ из-за проблем с коленом у игрокаNeva.Today 02:41

Защита футболиста «Зенита» Александра Кокорина намерена обратиться с Европейский суд по правам человека, чтобы обжаловать продление его ареста. Причина - проблемы с коленом, от которых страдает игрок.
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Защита Кокорина подаст жалобу в ЕСПЧ по факту продления ареста футболиста

Комсомольская правда04:22

Здоровье Кокорина под угрозой: жалобу в ЕСПЧ подадут в приоритетном порядке

РИА Новости02:52

Защита футболиста Александра Кокорина намерена обратиться в Европейский суд по правам человека

Эхо Москвы04:01

Кокорин пожалуется в ЕСПЧ из-за угрозы здоровью

News.ru03:48

Защита Кокорина решила обратиться в ЕСПЧ из-за его здоровья после ареста

РБК04:05

Адвокаты Кокорина пожалуются в ЕСПЧ из-за угрозы здоровью футболиста

Говорит Москва04:02

«За полгода ничего не случится». Колосков не верит в возможную инвалидность Кокорина из-за нахождения под арестом

Спорт день за днем02:48
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Кино

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

Обновлено в 01:27
Политика

Кремль назвал дату послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 20 февраля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:45
Общество

Назван самый опасный стиральный порошок

В тесте участвовали порошки для цветного белья следующих брендов: «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился» для детского белья.
Обновлено в 00:46
Авто

АвтоВАЗ выпустил спецверсию Lada Granta для автошкол

АвтоВАЗ представил специальную версию седана Lada Granta, который предназначен для автошкол.
Обновлено в 04:38
Кино

Путин поздравил Ирину Муравьеву с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с 70-летним юбилеем, назвав ее роли в кино знаковыми, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в Домодедово

Пассажирский самолет столкнулся с фонарным столбом в московском аэропорту Домодедово.
Обновлено в 02:22
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Авто

Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road

Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Кадыров прокомментировал задержание помощника постпреда Чечни в Крыму

Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом шахтеров в Кузбассе

Шесть человек погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести в ДТП на технологической дороге шахты "Распадская" в Кузбассе.
Обновлено в 03:05
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Белгороде убит чемпион России по боксу Александр Костромин

Обновлено в 00:25
Происшествия

СК выяснит причины ЧП в перинатальном центре в Коломне

Обновлено в 04:45
Происшествия

СК проверит данные об избиении в Перми ветерана коллекторами

Обновлено вчера в 12:01
Наука

Найдена самая древняя раковая опухоль

Обновлено в 01:44
Экономика

Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах

Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года.
Обновлено в 00:43
Авто

Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге

7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Авто

На автомобильном заводе собран первый КАМАЗ-54901 с кабиной К5

На заводе КамАЗа была собрана первая кабина нового семейства производителя К5.
Обновлено вчера в 08:45
Транспорт

Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Гаджеты

Обычные картинки угрожали Android-устройствам

Найденные уязвимости касались пользователей от Android 7.0 Nougat до Android 9.0 Pie, но к моменту публикации Google их уже устранила.
Обновлено в 05:01
Общество

Reebok удалил провокационную рекламу с феминистскими лозунгами

Обновлено вчера в 16:12
Космос

Рогозин сообщил о сборке первого «царь-двигателя» для нового «Союза»

На предприятии «Энергомаша» в подмосковных Химках инженеры собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») и готовят разработку к огневым испытаниям.
Обновлено в 05:07
Наука

Учёные выяснили, как последовательность вина и пива влияет на похмелье

Учёные Кембриджского университета Великобритании выяснили, что вероятность похмелья и его тяжесть не зависит от последовательности употребления алкоголя.
Обновлено в 03:11
Гаджеты

Обнаружившему ошибку в FaceTime подростку заплатят вознаграждение

Представители американской корпорации Apple проинформировали сотрудников средств массовой информации о том, что 14-летний Грант Томпсон, обративший внимание на ошибку в работе сервиса FaceTime, будет финансово награждён.
Обновлено в 03:35
Транспорт

Певица Валерия застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск в лютый мороз

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Названы самые популярные ЕГЭ по выбору в этом году

Самым популярным у школьников ЕГЭ по выбору этом году стало обществознание. Его будут сдавать почти 385 тысяч человек.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»

Обновлено вчера в 08:31
Авто

Бюджетный кроссовер Skoda Kamiq замечен на тестах

Компания Skoda вывела на дорожные испытания новый бюджетный кроссовер Kamiq.
Обновлено вчера в 11:23
Транспорт

Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля

Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.
Обновлено в 03:21
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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