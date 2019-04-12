Футбол
Адвокат Кокорина назвал возможную дату приговораМосковский Комсомолец 08:56
Приговор футболисту «зенита» Александру Кокорину может быть озвучен 8 мая, заявила его адвокат Татьяна Стукалова. Юрист подчеркнула, что никаких доказательств того, что Кокорин бил водителя Соловчука, не было.
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Космос
На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн
Обновлено в 08:52
Политика
Песков назвал еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.
Обновлено в 06:24
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Общество
Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах
Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
Обновлено в 09:50
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Политика
Медведев напомнил о скидке на российский газ для Украины
Все предложения по скидке на газ для Киева, которые Москва выдвинула на переговорах с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, остаются в силе и при новом президенте Украины.
Обновлено в 10:02
Общество
Гости пришли на свадьбу во Львове в нацистской форме
Обновлено в 04:45
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Кино
«Игра престолов» установила рекорд по обсуждаемости
"Игра престолов" установила ещё один рекорд: третья серия восьмого сезона сериала, вышедшая 28 апреля 2019 года, стала самым обсуждаемым эпизодом телешоу в истории телевидения.
Обновлено в 05:37
Политика
Глава «Транснефти» доложит Путину о ситуации с трубопроводом «Дружба»
Президент «Транснефти» Николай Токарев во вторник доложит президенту Владимиру Путину о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра
Министр социальной политики Украины Андрей Рева должен быть немедленно уволен со своей должности после его скандальных заявлений о жителях Донбасса.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Авто
Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара
Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
Обновлено в 07:50
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»
Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом включил полузащитника Александра Головина в заявку на матч 34-го тура чемпионата Франции против «Ренна».
Обновлено в 07:51
Происшествия
В подмосковном торговом центре обрушился потолок
Обновлено в 07:30
Кино
Фигуристка Трусова примерит образ Дейенерис из «Игры престолов»
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в своём инстаграме сообщила, что в сезоне-2019/2020 будет перевоплощаться в героиню фэнтезийного сериала "Игра престолов".
Обновлено в 08:34
Здоровье
Чувство голода после еды может быть признаком диабета
По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
Обновлено в 08:39
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
Московские полицейские спасли лисенка
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
В Сети появилось видео попадания ракеты в сирийский танк
После попадания в кадре появляется дым, однако когда он рассеялся, стало понятно, что танк уничтожить не удалось.
Обновлено в 09:52
Хоккей
Карсумс подписал новый контракт со «Спартаком»
Нападающий Мартиньш Карсумс заключил новый контракт со "Спартаком", информирует клубная пресс-служба.
Обновлено в 10:15
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Политика
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме
Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Происшествия
Административное здание загорелось в центре Москвы
Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15