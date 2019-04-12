Футбол

Адвокат Кокорина назвал возможную дату приговораМосковский Комсомолец 08:56

Приговор футболисту «зенита» Александру Кокорину может быть озвучен 8 мая, заявила его адвокат Татьяна Стукалова. Юрист подчеркнула, что никаких доказательств того, что Кокорин бил водителя Соловчука, не было.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Адвокат назвала возможную дату вынесения приговора Кокорину

Известия08:41

Адвокат назвал срок вынесения приговора Кокорину и Мамаеву

Rambler News Service09:38

Приговор по делу Мамаева и Кокорина может быть вынесен уже 8 мая

Sport.ru09:58

Стала известна возможная дата вынесения приговора Кокорину и Мамаеву

Газета.Ru09:16

Адвокат: приговор Кокорину может состояться 8 мая

РИА Новости07:53

Приговор Кокорину могут вынести 8 мая

Комсомольская правда08:23

Приговор Кокорину могут огласить 8 мая

Росбалт08:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Космос

На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн

Обновлено в 08:52
Политика

Песков назвал еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.
Обновлено в 06:24
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Общество

Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах

Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
Обновлено в 09:50
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Политика

Медведев напомнил о скидке на российский газ для Украины

Все предложения по скидке на газ для Киева, которые Москва выдвинула на переговорах с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, остаются в силе и при новом президенте Украины.
Обновлено в 10:02
Общество

Гости пришли на свадьбу во Львове в нацистской форме

Обновлено в 04:45
Происшествия

Станция метро «Улица Дыбенко» больше часа закрыта на вход и выход

Обновлено в 10:10
Гаджеты

Смартфон Energizer c самым большим в мире АКБ оказался никому не нужен

Обновлено в 10:23
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Кино

«Игра престолов» установила рекорд по обсуждаемости

"Игра престолов" установила ещё один рекорд: третья серия восьмого сезона сериала, вышедшая 28 апреля 2019 года, стала самым обсуждаемым эпизодом телешоу в истории телевидения.
Обновлено в 05:37
Политика

Глава «Транснефти» доложит Путину о ситуации с трубопроводом «Дружба»

Президент «Транснефти» Николай Токарев во вторник доложит президенту Владимиру Путину о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Политика

Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра

Министр социальной политики Украины Андрей Рева должен быть немедленно уволен со своей должности после его скандальных заявлений о жителях Донбасса.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Политика

Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле

Обновлено в 08:27
Авто

Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара

Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
Обновлено в 07:50
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»

Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом включил полузащитника Александра Головина в заявку на матч 34-го тура чемпионата Франции против «Ренна».
Обновлено в 07:51
Происшествия

В подмосковном торговом центре обрушился потолок

Обновлено в 07:30
Кино

Фигуристка Трусова примерит образ Дейенерис из «Игры престолов»

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в своём инстаграме сообщила, что в сезоне-2019/2020 будет перевоплощаться в героиню фэнтезийного сериала "Игра престолов".
Обновлено в 08:34
Здоровье

Чувство голода после еды может быть признаком диабета

По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
Обновлено в 08:39
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия

Московские полицейские спасли лисенка

Обновлено в 08:53
Армия и оружие

В Сети появилось видео попадания ракеты в сирийский танк

После попадания в кадре появляется дым, однако когда он рассеялся, стало понятно, что танк уничтожить не удалось.
Обновлено в 09:52
Хоккей

Карсумс подписал новый контракт со «Спартаком»

Нападающий Мартиньш Карсумс заключил новый контракт со "Спартаком", информирует клубная пресс-служба.
Обновлено в 10:15
Общество

Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия

Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Политика

Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме

Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Происшествия

Административное здание загорелось в центре Москвы

Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное