Происшествия

Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧRT на русском 04:18

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Адвокат Кокорина подал жалобу в ЕСПЧ

РИА Новости06:40

Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ

RT на русском04:18

Адвокат Кокорина подал жалобу в Европейский суд по правам человека

Спорт-Экспресс06:05

Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ на нарушения при аресте и его продлениях

ТАСС05:06

Защита Кокорина направила жалобу в ЕСПЧ

Чемпионат04:34

Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ

Коммерсантъ06:11

Адвокат Кокорина: «Жалоба в ЕСПЧ ушла»

Sport24.ru03:59

Кокорин «запел» о правах человека

Вести.UZ09:39
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Космос

У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр

Обновлено в 09:08
Авто

Daimler может закрыть марку Smart

Обновлено вчера в 08:14
Экономика

Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено в 08:12
Финансы

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Футбол

Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей

РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Хоккей

Франсис Паре попрощался с «Автомобилистом»

Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Актриса Хилари Дафф опубликовала видео своих родов в воду

Актриса Хилари Дафф (31), известная по молодежным сериалам 90-х, поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram весьма личным видео.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Россия и Турция провели первое патрулирование в Телль-Рифате

Российские и турецкие военные провели первое скоординированное патрулирование в сирийском Телль-Рифате, сообщило минобороны Турции.
Обновлено в 08:49
Общество

В РПЦ раскритиковали установку скульптур домовых в Калининграде

Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Россия передала Сирии медоборудование для детских больниц в Тартусе

Россия доставила в Сирию высокотехнологичное медицинское оборудование для больниц в Тартусе.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Следствие намерено назначить Арашукову психиатрическую экспертизу

«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в ходе заседания по продлению меры пресечения задержанным.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Трамп назвал СМИ врагами народа

Президент США Дональд Трамп вновь ополчился на средства массовой информации и назвал журналистов врагами народа и «настоящей оппозицией».
Обновлено в 07:58
Происшествия

Коллекторы в Уфе воткнули в машину должника топор с похоронным венком

Обновлено в 06:05
Авто

Компания Renault отзывает в РФ более 19 тысяч автомобилей

Производитель Renault объявил в РФ отзывную кампанию в отношении моделей Duster и Dokker. Мероприятие добровольное, отмечает Росстандарт.
Обновлено в 09:26
Политика

Нетаньяху представил Трампу и Путину свой план по Сирии

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам России и США свой план урегулирования ситуации в Сирии.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой

Обновлено в 06:57
Армия и оружие

МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход

Обновлено в 04:22
Общество

Врио губернатора Денис Паслер появился в Instagram

В сети Instagram появился официальный аккаунт врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Первая публикация датирована 26 марта.
Обновлено в 06:39
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Общество

Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:34
Авто

Honda готовит радикальное обновление для кроссовера Honda BR-V

В этом году компания Honda собирается представить обновленную версию бюджетного кроссовера BR-V.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

Пьяный водитель сбил инспектора ДПС

Один из инспекторов подошел к машине нарушителя и стал общаться с водителем.
Обновлено в 07:04
Политика

Домохозяйка выиграла выборы мэра Усть-Илимска

Обновлено вчера в 09:59
Энергетика

Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля.
Обновлено в 09:11
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

В аэропорту Франкфурта отменили более 50 рейсов из-за сбоя в ПО

В аэропорту Франкфурта-на-Майне во вторник отменены 54 рейса из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии (DFS), сообщила газета Frankfurter Neue Presse со ссылкой на представителя управляющей компании аэропорта Fraport.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе

На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

ВВС Индии приняли на вооружение первую партию вертолетов «Чинук»

Поставку вертолетов "Чинук" обещают завершить к марту 2020 года. Индия стала 19-й страной, принявшей на вооружение CH-47 "Чинук".
Обновлено в 05:33
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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