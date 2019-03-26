Происшествия
Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧRT на русском 04:18
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
Обновлено в 09:08
Авто
Daimler может закрыть марку Smart
Обновлено вчера в 08:14
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено в 08:12
Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Футбол
Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей
РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Хоккей
Франсис Паре попрощался с «Автомобилистом»
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Актриса Хилари Дафф опубликовала видео своих родов в воду
Актриса Хилари Дафф (31), известная по молодежным сериалам 90-х, поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram весьма личным видео.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Россия и Турция провели первое патрулирование в Телль-Рифате
Российские и турецкие военные провели первое скоординированное патрулирование в сирийском Телль-Рифате, сообщило минобороны Турции.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Россия передала Сирии медоборудование для детских больниц в Тартусе
Россия доставила в Сирию высокотехнологичное медицинское оборудование для больниц в Тартусе.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Следствие намерено назначить Арашукову психиатрическую экспертизу
«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в ходе заседания по продлению меры пресечения задержанным.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Трамп назвал СМИ врагами народа
Президент США Дональд Трамп вновь ополчился на средства массовой информации и назвал журналистов врагами народа и «настоящей оппозицией».
Обновлено в 07:58
Авто
Компания Renault отзывает в РФ более 19 тысяч автомобилей
Производитель Renault объявил в РФ отзывную кампанию в отношении моделей Duster и Dokker. Мероприятие добровольное, отмечает Росстандарт.
Обновлено в 09:26
Политика
Нетаньяху представил Трампу и Путину свой план по Сирии
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам России и США свой план урегулирования ситуации в Сирии.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход
Обновлено в 04:22
Общество
Врио губернатора Денис Паслер появился в Instagram
В сети Instagram появился официальный аккаунт врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Первая публикация датирована 26 марта.
Обновлено в 06:39
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Общество
Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:34
Авто
Honda готовит радикальное обновление для кроссовера Honda BR-V
В этом году компания Honda собирается представить обновленную версию бюджетного кроссовера BR-V.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Пьяный водитель сбил инспектора ДПС
Один из инспекторов подошел к машине нарушителя и стал общаться с водителем.
Обновлено в 07:04
Политика
Домохозяйка выиграла выборы мэра Усть-Илимска
Обновлено вчера в 09:59
Энергетика
Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля.
Обновлено в 09:11
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В аэропорту Франкфурта отменили более 50 рейсов из-за сбоя в ПО
В аэропорту Франкфурта-на-Майне во вторник отменены 54 рейса из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии (DFS), сообщила газета Frankfurter Neue Presse со ссылкой на представителя управляющей компании аэропорта Fraport.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
ВВС Индии приняли на вооружение первую партию вертолетов «Чинук»
Поставку вертолетов "Чинук" обещают завершить к марту 2020 года. Индия стала 19-й страной, принявшей на вооружение CH-47 "Чинук".
Обновлено в 05:33