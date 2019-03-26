Происшествия
Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧRT на русском 04:18
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Владимира Кузьмина заметили в коридоре онкоцентра
Сказал, что помню его еще по концерту Динамика в ЦДТ в 1983‑м, что на одном аппарате облучаемся и все будет у нас зашибись, – написал в фейсбуке пациент той же клиники Алексей.
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Политика
Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
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Кино
В Китае из «Богемской рапсодии» вырезали все гомосексуальные сцены
Обновлено вчера в 18:50
Авто
Ford может отказаться от легковых автомобилей в России
Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
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Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
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Авто
Toyota отзывает 350 автомобилей GT86 в России
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Происшествия
«Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии
Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад, сообщает портал NOS.
Обновлено в 04:57
Кино
Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»
Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
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Политика
Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными
Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Петербурге тренера по баскетболу подозревают в педофилии
Фигурантом уголовного дела за иные насильственные действия сексуального характера стал 53-летний мужчина, который работает тренером в баскетбольном клубе.
Обновлено в 04:32
Политика
Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения
Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения страны, которая произошла в понедельник.
Обновлено в 04:32
Футбол
Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы
Криштиану Роналду считает, что ему не потребуется много времени для восстановления после травмы, полученной накануне в матче против сборной Сербии.
Обновлено в 04:51
Футбол
«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом
"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
Обновлено вчера в 15:46
Футбол
«Уфа» может уволить тренера Кириченко
Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".
Обновлено в 03:12
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Apple выпустила обновленную iOS 12
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Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 08:08
Энергетика
Эдуард Худайнатов решил построить второй НПЗ на Дальнем Востоке
Зачем нужен новый НПЗ в Хабаровске "Нефтегазхолдинг", принадлежащий экс-президенту "Роснефти" Эдуарду Худайнатов, планирует построить вторую очередь Хабаровского НПЗ на Дальнем Востоке, рассказал ИА "Хабаровский край сегодня" заместитель председателя краевого правительства — министр экономического развития Виктор Калашников.
Обновлено в 03:00
Здоровье
На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ
Обновлено в 03:49
Футбол
Саутгейт призвал наказать сборную Черногории за проявление расизма
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал наказать команду Черногории за проявление расизма во время матча отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:55
Общество
Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате
В ответ на вопрос Натальи Евдокимой о зарплате сотрудников директор роддома Альбина Фатыхова назвала цифры, которые стали причиной смеха в зале.
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Армия и оружие
Израильские военные сообщили о пусках 30 ракет со стороны сектора Газа
Израильские военные сообщили о запуске около 30 ракет из сектора Газа в понедельник вечером.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика
Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы
Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
Космос
NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос
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Футбол
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Спорт
Загитова за сезон заработала более 130 тысяч долларов
За участие и победы на этапах Гран-при россиянка заработала 54 тысяча долларов, еще 16 тысяч Загитова получила за серебряную награду чемпионата Европы.
Обновлено в 04:42