Происшествия

Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧRT на русском 04:18

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ на нарушения при аресте и его продлениях

ТАСС05:06

Кокорин пошел за правдой в ЕСПЧ

Фонтанка.Ру05:03

Адвокат Кокорина: «Жалоба в ЕСПЧ ушла»

Sport24.ru03:59

Защита Кокорина направила жалобу в ЕСПЧ

Чемпионат04:34

Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ

RT на русском04:18

Жалоба по делу Кокорина отправлена в Европейский суд по правам человека

Газета.Ru04:56

Адвокат Кокорина сообщил о передаче жалобы в ЕСПЧ

Sport.ru04:59
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Происшествия

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Владимира Кузьмина заметили в коридоре онкоцентра

Сказал, что помню его еще по концерту Динамика в ЦДТ в 1983‑м, что на одном аппарате облучаемся и все будет у нас зашибись, – написал в фейсбуке пациент той же клиники Алексей.
Обновлено в 03:09
Политика

Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Кино

В Китае из «Богемской рапсодии» вырезали все гомосексуальные сцены

Обновлено вчера в 18:50
Авто

Ford может отказаться от легковых автомобилей в России

Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Транспорт

Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей

Обновлено в 03:04
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
Авто

Toyota отзывает 350 автомобилей GT86 в России

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

«Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии

Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад, сообщает портал NOS.
Обновлено в 04:57
Кино

Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»

Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
Обновлено в 03:12
Политика

Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными

Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Петербурге тренера по баскетболу подозревают в педофилии

Фигурантом уголовного дела за иные насильственные действия сексуального характера стал 53-летний мужчина, который работает тренером в баскетбольном клубе.
Обновлено в 04:32
Политика

Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения

Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения страны, которая произошла в понедельник.
Обновлено в 04:32
Футбол

Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы

Криштиану Роналду считает, что ему не потребуется много времени для восстановления после травмы, полученной накануне в матче против сборной Сербии.
Обновлено в 04:51
Футбол

«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом

"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
Обновлено вчера в 15:46
Футбол

«Уфа» может уволить тренера Кириченко

Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".
Обновлено в 03:12
Гаджеты

Apple выпустила обновленную iOS 12

Обновлено вчера в 18:18
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 08:08
Энергетика

Эдуард Худайнатов решил построить второй НПЗ на Дальнем Востоке

Зачем нужен новый НПЗ в Хабаровске "Нефтегазхолдинг", принадлежащий экс-президенту "Роснефти" Эдуарду Худайнатов, планирует построить вторую очередь Хабаровского НПЗ на Дальнем Востоке, рассказал ИА "Хабаровский край сегодня" заместитель председателя краевого правительства — министр экономического развития Виктор Калашников.
Обновлено в 03:00
Здоровье

На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ

Обновлено в 03:49
Футбол

Саутгейт призвал наказать сборную Черногории за проявление расизма

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал наказать команду Черногории за проявление расизма во время матча отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:55
Общество

Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате

В ответ на вопрос Натальи Евдокимой о зарплате сотрудников директор роддома Альбина Фатыхова назвала цифры, которые стали причиной смеха в зале.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Израильские военные сообщили о пусках 30 ракет со стороны сектора Газа

Израильские военные сообщили о запуске около 30 ракет из сектора Газа в понедельник вечером.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика

Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы

Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
Космос

NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос

Обновлено вчера в 23:46
Футбол

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Спорт

Загитова за сезон заработала более 130 тысяч долларов

За участие и победы на этапах Гран-при россиянка заработала 54 тысяча долларов, еще 16 тысяч Загитова получила за серебряную награду чемпионата Европы.
Обновлено в 04:42
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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