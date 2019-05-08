Происшествия
Адвокат Кокорина намерена обжаловать вынесенный приговорНародные новости 11:47
Адвокат Кокорина Татьяна Стуканова сообщила, что сторона защиты намерена обжаловать вынесенный вердикт, передает РИА Новости. Стоит отметить, что адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что обсудит вопрос об обжаловании вердикта 13 мая. В СИЗО оба футболиста находятся с октября прошлого года.
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Адвокат обвинил журналистов в слишком суровом наказании Кокорина и Мамаева
Московский Комсомолец11:41
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