Футбол
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС. Защитник отметил, что из-за недавней операции форварда сине-бело-голубых на коленном суставе и ахилловом сухожилии спортсмену необходимы тренировки.
Газета.Ru06:53
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с чего всё началось
Отсутствие тренировок в СИЗО "Бутырка" и перенесенная недавно операция, которая требует определенных восстановительных процедур, у футболиста "Зенита" Александра Кокорина может негативно повлиять на состояние его здоровья. Об этом в среду сообщил ТАСС один из его адвокатов Андрей Ромашов.ТАСС05:53
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