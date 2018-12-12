Футбол

Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО
Газета.Ru
06:53

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС. Защитник отметил, что из-за недавней операции форварда сине-бело-голубых на коленном суставе и ахилловом сухожилии спортсмену необходимы тренировки.
Газета.Ru06:53

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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