Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС. Защитник отметил, что из-за недавней операции форварда сине-бело-голубых на коленном суставе и ахилловом сухожилии спортсмену необходимы тренировки.

Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО

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