Футбол
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС. Защитник отметил, что из-за недавней операции форварда сине-бело-голубых на коленном суставе и ахилловом сухожилии спортсмену необходимы тренировки.
Газета.Ru06:53
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