Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем судеГазета.Ru вчера в 08:11

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

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