Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем судеГазета.Ru вчера в 08:11
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
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Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании 3 апреля в Пресненском суде
Советский спорт01 апреля в 08:17
Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в Пресненском суде
Sport24.ru01 апреля в 08:02
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