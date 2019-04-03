Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем судеГазета.Ru вчера в 08:11

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
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Адвокат: «Суд над Мамаевым и Кокориным может растянуться на несколько дней, это очень тяжело для подсудимых»

Sportbox.RU04:22

Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании 3 апреля в Пресненском суде

Советский спорт01 апреля в 08:17

Пресненский суд начнет процесс по делу Кокорина и Мамаева

Газета.Ru03:37

О чём говорят в преддверии суда по делу Мамаева и Кокорина

RT на русскомвчера в 17:32

Кокорин и Мамаев: пора домой?

Спорт-Экспрессвчера в 17:00

Адвокат: «Суд над Мамаевым и Кокориным может растянуться на несколько дней, это очень тяжело для подсудимых»

Матч ТВ04:22

Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в Пресненском суде

Sport24.ru01 апреля в 08:02
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Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Политика

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
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Макгрегора обвинили в оскорблении миллиардов мусульман

Парень оскорбляет чужую жену, насмехаясь над её религией и верой. Он не понимает, что только что оскорбил полтора миллиарда мусульман.
Обновлено в 05:12
Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Обновлено в 05:03
Политика

«Надгробие» Путина установили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные установили надгробие Путина. Снимки в своем Twitter опубликовал фотограф Давид Френкель.
Обновлено в 03:04
Игры

BioWare прокомментировала расследование Kotaku о проблемах Anthem

Обновлено вчера в 19:16
Политика

Команда Зеленского выдвинула требования Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула сопернику по второму туру и действующему главе государства Петру Порошенко ряд требований.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Политика

Трамп назвал «российское дело» позором демократов

Президент США Дональд Трамп назвал позором и причиняющими ущерб стране действами желание демократов инициировать новое расследование по делу о так называемом "российском вмешательстве" на американских выборах.
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией

Правительство Украины запретило нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.
Обновлено в 05:25
Общество

В трех парках Петербурга появятся площадки для шашлыков

Депутаты Петербурга 3 апреля приняли в первом чтении законопроект, предлагающий оборудовать парки в городе местами для шашлыков.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась права на пенсию

В Волгограде Елена Петина - вдова офицера, погибшего в Сирии при выполнении спецзадания, вынуждено была обратиться в суд с иском к ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» с требованием о признании за ней и её детьми права на соцгарантии и получение пенсий по потере кормильца.
Обновлено в 04:52
Футбол

Николай Наумов: «„Ростов“ даст бой, но „Локо“ выйдет в финал»

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что железнодорожники смогут пройти "Ростов" в Олимп-Кубке России.
Обновлено в 04:33
Политика

Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.
Обновлено в 04:26
Общество

Алексей Текслер намерен внедрять в Челябинске раздельный сбор мусора

Врио губернатора намерен постепенно развивать систему раздельного сбора мусора и в других городах области.
Обновлено в 01:37
Баскетбол

Уэстбрук повторил достижение Чемберлена в НБА

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:103) сумел повторить достижение Уилта Чемберлена, сделав двойной трипл-дабл.
Обновлено в 03:39
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Ford представил новое поколение кроссовера Kuga

Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.
Обновлено в 03:35
Политика

Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев.
Обновлено в 03:06
Политика

Кремль негативно оценил «пакет мер» НАТО в Черном море

Кремль негативно относится к инициативе НАТО ввести ряд мер для «сдерживания» России в Черном море.
Обновлено в 05:18
Общество

Губернатор Владимирской области сделал выговор главному дорожнику

Речь шла о неосвоенных средствах 2 апреля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объявил выговор директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Александру Романенко.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Назван срок поставки в Китай второго полка С-400

Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Первый полк поставили в КНР весной 2018 года.
Обновлено в 03:40
Игры

В Civilization VI можно использовать общие сохранения для разных платформ

Обновлено в 05:03
Транспорт

Названы станции метро Москвы, на которых в 2019 году пройдет капремонт

В Москве на 2019 год запланированы реконструкция и капитальный ремонт на 14 объектах метрополитена, в числе которых станции "Лубянка", "Красные ворота" и "Кропоткинская", заявил на пресс-конференции в среду руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
Обновлено в 04:24
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Общество

Х5 открыла первый экспериментальный супермаркет большого формата

X5 Retail (MOEX: FIVE) Group открыла первый экспериментальный супермаркет "Перекресток" большого формата.
Обновлено в 03:41
Культура

Скончался художник Николай Сажин

Обновлено в 03:13
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Авто

Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave

Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.
Обновлено вчера в 09:37
Политика

ООН признала часть Арктики продолжением России

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

Обновлено в 02:10
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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