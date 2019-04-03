Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем судеГазета.Ru 08:11

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
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О чём говорят в преддверии суда по делу Мамаева и Кокорина

RT на русском17:32

Кокорин и Мамаев: пора домой?

Спорт-Экспресс17:00

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Газета.Ru08:11

Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла

Чемпионатвчера в 11:01

Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в суде

Матч ТВвчера в 08:43

Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании 3 апреля в Пресненском суде

Советский спортвчера в 08:17

Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в Пресненском суде

Sport24.ruвчера в 08:02
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Футбол

Глава УЕФА Чеферин призывает останавливать матчи в случае проявления расизма

Ранее УЕФА начал расследование по поводу возможного проявления расизма в матчах 1/8 финала Лиги Европы между украинским "Динамо" и английским "Челси" и отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между командами Черногории и Англии.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

В Пентагоне полагают, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400

Обновлено в 12:25
Здоровье

Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует

Врач Татьяна Бандурина подтверждает: гематоген россияне действительно покупают в больших количествах, и многие убеждены, что в этом продукте содержатся витамины, и в общем он полезный.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

В Египте обнаружили уникальный саркофаг и мумии возрастом 4 тыс. лет

Раскопки, которые проводят археологи на древнем кладбище, расположенном в окрестностях Каира, принесли несколько удивительных находок.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Общество

Чиновники ЯНАО сэкономят деньги для структуры «НОВАТЭКа». В Заполярье вырубают часть парка

Общественники Тарко-Сале в ЯНАО выступили против вырубки сотни взрослых деревьев в Прибрежном парке в районе улицы Русской.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом

Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1—2-й степени.
Обновлено в 12:49
Авто

Toyota представит обновленный хэтчбек Yaris

Японский автопроизводитель Toyota анонсировал скорую премьеру обновленного варианта хэтчбека Yaris, который представляет собой перелицованную версию Mazda 2. Новинка отличается от оригинала массивной радиаторной решеткой и выходом на американский рынок.
Обновлено в 03:41
Авто

NHTSA расширила расследование в отношении Hyundai и Kia

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.
Обновлено в 04:30
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь с вертолета

Во вторник во время акции протеста в городе Кабимас штата Сулия в Венесуэле неизвестные открыли по митингующим огонь с борта вертолета.
Обновлено в 19:51
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Происшествия

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае потушен

Пожарные потушили возгорание в детском оздоровительном лагере "Океан" в Хабаровском крае.
Обновлено в 19:09
Общество

Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС

Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 19:33
Политика

Россиянину, приговоренному в США к 27 годам, отказали в апелляции

Адвокат российского гражданина Романа Селезнева, которого суд США приговорил к 27 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил, что ему отказали в апелляции.
Обновлено в 19:56
Авто

В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4

Аналогичные изменения настигнут и корму, где узнаваемые задние фонари станут отсылкой к первому поколению «Нивы» образца 1992 года.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено в 15:53
Экономика

Россия предупредила ВТО о возможных ограничениях на импорт стали из ЕС

Россия готова ввести ограничения на импорт стальной продукции из Евросоюза в ответ на тарифные квоты на сталь, говорится в уведомлении, направленном в ВТО.
Обновлено в 18:52
Происшествия

Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео

Обновлено в 04:30
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 18:54
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала посадить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за его общение с избирателями на русском языке.
Обновлено в 18:58
Общество

Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации

На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Политика

Новый президент Казахстана Токаев пообещал беречь дружбу с Россией

Обновлено в 16:22
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

США и Литва подписали план военного сотрудничества до 2024 года

США и Литва подписали план оборонного сотрудничества до 2024 года, сообщат пресс-служба Пентагона.
Обновлено в 17:37
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 13:50
Наука

В NASA разработали крыло нового типа

Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено вчера в 06:53
Авто

Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России

В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено в 05:43
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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