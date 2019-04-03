Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем судеГазета.Ru вчера в 08:11

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
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Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева

РБКвчера в 21:16

Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в Пресненском суде

Sport24.ru01 апреля в 08:02

Кокорин и Мамаев: пора домой?

Спорт-Экспрессвчера в 17:00

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

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Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в суде

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Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании 3 апреля в Пресненском суде

Советский спорт01 апреля в 08:17

О чём говорят в преддверии суда по делу Мамаева и Кокорина

RT на русскомвчера в 17:32
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 02:36, Ашберн
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Сотовые операторы и производители оборудования начали тестировать переход на отечественную сотовую связь.
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У болельщика «Балтики» во время матча случился инсульт на стадионе

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Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

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США отказали в апелляции осужденному на 27 лет гражданину РФ

Обновлено вчера в 22:21
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США пообещали «пакет мер» в ответ на действия России в Черном море

Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне примут пакет мер в ответ на действия России в Черном море.
Обновлено вчера в 11:00
Авто

Skoda объявила скидки на свои автомобили в апреле

В апреле на покупку автомобилей чешской марки 2018 и 2019 года выпуска будут предложены специальные условия.
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На журналиста Василия Уткина совершено нападение

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Обновлено вчера в 18:11
Экономика

Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог

"Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.
Обновлено в 00:41
Здоровье

В пермскую больницу завезли туалетную бумагу на время визита Медведева

Пермская поликлиника стала готовиться к визиту дорогих гостей загодя.
Обновлено вчера в 15:06
Экономика

Россия и Китай соединили две части железнодорожного моста через Амур

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР.
Обновлено вчера в 10:22
Здоровье

Как правильно есть, чтобы худеть: гормоны подсказывают распорядок дня

Оказалось, что быстрее всего и без вреда для здоровья мыши худели, если их кормили по ночам и понемногу — примерно на тридцать процентов меньше, чем обычно.
Обновлено в 01:00
Экономика

Директор хлебозавода в Омске заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

Конечная цена хлеба должна быть привязана к стоимости горючего, убеждён гендиректор омского ОАО «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Молодая помощница Петросяна показала результат модного эксперимента

Обновлено вчера в 07:52
Космос

«Роскосмос» предложит S7 помощь в реализации программы «Морской старт»

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Обновлено в 00:57
Общество

Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира

Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

На Украине завели дело по факту визита Бойко и Медведчука в Россию

После визита украинских политиков в Москву президент Украины Петр Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в антиукраинском сговоре с Россией.
Обновлено вчера в 14:02
Общество

В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного

Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
Обновлено в 01:10
Политика

В Брунее вступают в силу законы шариата

С 3 апреля в Брунее — одной из самых процветающих стран Азии — вступают в силу законы шариата, предусматривающие суровые наказания вплоть до смертной казни.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского

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Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие

На девиз Zumwalt о «защите мира» отреагировали в Китае

Обновлено в 01:46
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В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы

Мужчина напал с ножом на детей.
Обновлено в 02:14
Происшествия

WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему

Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

Против мэра Евпатории возбудили уголовное дело

Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Обновлено в 02:16
Экономика

В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:36
Общество

Названы самые безопасные регионы России

Составлен рейтинг регионов России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года.
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Футбол

«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»

Обновлено вчера в 18:25
Финансы

ЦБ установил курсы доллара и евро на 3 апреля

Центробанк России установил курсы доллара и евро на среду, 3 апреля. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.
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В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара

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Общество

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Специалисты экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» провели исследование куриного фарша.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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