Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем судеГазета.Ru 08:11
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
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Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в Пресненском суде
Sport24.ruвчера в 08:02
Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании 3 апреля в Пресненском суде
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:54, Ашберн
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