Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем судеГазета.Ru 08:11

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
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Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Газета.Ru08:11
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:54, Ашберн
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Павел Мамаев
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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