Футбол
Адвокат Кокорина дал оценку новому решению суда по делу футболистаСлово и Дело 11:21
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал решение Московского городского суда, сообщает издание RT. Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отменил приговор Пресненского районного суда города Москвы и выдвинул новый.
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Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Общество
У семьи офицера ФСБ Медоева нашли виллы и бизнес в Словакии
Рядом с Медоевым находится вилла, которая принадлежит их дочери Майе и ее мужу Петру Овсянникову.
Обновлено в 15:55
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Наука
Ученые: Пол влияет на связь веса и детской депрессии
Ученые установили, что пол ребенка оказывает влияние на связь веса и детской депрессии.
Обновлено в 10:45
Политика
В Турции выразили обеспокоенность из-за письма Пентагона по С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил по телефону и.о. главы Пентагона Патрику Шанахану обеспокоенность по поводу его письма в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, говорится в сообщении турецкого минобороны.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Адвокат Цеповяза счел невозможным подтасовку смерти Цапка в СИЗО
Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов назвал невозможным то, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок жив.
Обновлено в 05:07
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Обновлено в 08:37
Политика
Трамп сообщил, что Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня
Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь
Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Политика
США продлили еще на год режим санкций против Белоруссии
Власти Соединенных Штатов приняли решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.
Обновлено в 13:49
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Футбол
Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 14:43
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Футбол
Азар поцеловал эмблему «Реала» и вызвал восторг болельщиков
Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала".
Обновлено в 16:00
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.
Обновлено в 15:09
Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Футбол
Аллегри решил взять годичную паузу в карьере
Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что он решил взять годичный перерыв, чтобы отдохнуть.
Обновлено в 15:59
Космос
Пришельцы придумали способ вторжения: ученые выявили икру гуманоидов в металлической оболочке
Исследователи опасаются, что появившиеся на свет гуманоиды смогут завладеть не только водными пространством, но и сушей.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем её статусу наряде
Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
Обновлено в 13:16
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Футбол
«Спартак» предложил € 20 млн за 20-летнего хавбека «Брайтона»
Обновлено в 16:20
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Украинская армия подошла вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48