Футбол

Адвокат Кокорина дал оценку новому решению суда по делу футболистаСлово и Дело 11:21

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал решение Московского городского суда, сообщает издание RT. Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отменил приговор Пресненского районного суда города Москвы и выдвинул новый.
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Адвокат Кокорина: Будем обжаловать в кассационный суд, верховный суд, ЕСПЧ

Нева Спорт10:48

Адвокат Ромашов: «Кокорин и Мамаев после выхода из колонию продолжает футбольную карьеру»

Спорт-Экспресс11:11

Адвокат Кокорина: «Гуманность суда не проявилась даже с тем, что у Александра больное колено»

Sport24.ru11:21

«Дальше Золотого кольца Мамаев и Кокорин не уедут». Футболистов отправили в колонию

Советский спорт11:54

Адвокат Кокорина: в СИЗО «потерялось» оборудование для восстановления Александра

Чемпионат11:47

Адвокат рассказала о состоянии здоровья Кокорина

RT на русском11:27

Адвокат Кокорина: «Будем обращаться в Верховный суд и параллельно в Европейский суд по правам человека»

Матч ТВ10:31
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Общество

У семьи офицера ФСБ Медоева нашли виллы и бизнес в Словакии

Рядом с Медоевым находится вилла, которая принадлежит их дочери Майе и ее мужу Петру Овсянникову.
Обновлено в 15:55
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 14:30
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Наука

Ученые: Пол влияет на связь веса и детской депрессии

Ученые установили, что пол ребенка оказывает влияние на связь веса и детской депрессии.
Обновлено в 10:45
Политика

В Турции выразили обеспокоенность из-за письма Пентагона по С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил по телефону и.о. главы Пентагона Патрику Шанахану обеспокоенность по поводу его письма в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, говорится в сообщении турецкого минобороны.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Адвокат Цеповяза счел невозможным подтасовку смерти Цапка в СИЗО

Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов назвал невозможным то, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок жив.
Обновлено в 05:07
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Обновлено в 08:37
Политика

Трамп сообщил, что Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня

Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Политика

США продлили еще на год режим санкций против Белоруссии

Власти Соединенных Штатов приняли решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.
Обновлено в 13:49
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Футбол

Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева

Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 14:43
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Футбол

Азар поцеловал эмблему «Реала» и вызвал восторг болельщиков

Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала".
Обновлено в 16:00
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.
Обновлено в 15:09
Общество

Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Футбол

Аллегри решил взять годичную паузу в карьере

Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что он решил взять годичный перерыв, чтобы отдохнуть.
Обновлено в 15:59
Космос

Пришельцы придумали способ вторжения: ученые выявили икру гуманоидов в металлической оболочке

Исследователи опасаются, что появившиеся на свет гуманоиды смогут завладеть не только водными пространством, но и сушей.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем её статусу наряде

Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
Обновлено в 13:16
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Футбол

«Спартак» предложил € 20 млн за 20-летнего хавбека «Брайтона»

Обновлено в 16:20
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Футбол

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Украинская армия подошла вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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