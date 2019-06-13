Футбол
Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапамСоветский спорт вчера в 11:35
Через неделю или две апелляционный приговор поступил в СИЗО, после этого в течение двух недель они должны отправиться по этапам. Куда-то в пределы Золотого кольца. Там будут отбывать наказание, рассказал Ромашов.
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Адвокат А. Кокорина: «Подадим жалобы в кассационный суд, верховный суд и ЕСПЧ»
Sport24.ruвчера в 10:31
«Дальше Золотого кольца Мамаев и Кокорин не уедут». Футболистов отправили в колонию
Советский спортвчера в 11:54
Адвокат Ромашов: «Все, кроме Кирилла Кокорина будут этапированы в колонии в пределах Золотого кольца»
Спорт-Экспрессвчера в 10:55
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Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Люди XXXL: эксперты рассказали, каким станет мир для толстых в будущем
Одежда будет средством самовыражения, люди станут свободнее, научатся видеть внутреннюю гармонию, — сделала прогноз дизайнер одежды Ольга Лукьянова.
Обновлено вчера в 08:42
Игры
Valve анонсировала новую игру Dota Underlords
Компания Valve сообщила о выпуске новой игры – Dota Underlords, которая является аналогом мода Dota Auto Chess.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Глава Туркмении расстрелял мишени с велосипеда
Обновлено в 02:42
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Общество
Разин оценил состояние Алибасова
Продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии своего друга Бари Алибасова, отметив, что после отравления тот уже никогда не будет прежним.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с фанатками в Рязани
Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал у себя в инстаграме видео с фанатками, снятое в Рязани.
Обновлено в 06:14
Политика
ЕС заявил об успешном «сдерживании» РФ
Евросоюз считает успешным свой "двойственный подход" по отношению к России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:55
Политика
США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Что произошло: Утром 13 июня в Оманском заливе два нефтяных танкера подали сигнал бедствия.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Транспорт
Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста
Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина
Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Полицейские вступились за генерала Андрея Пучкова, уволенного из-за дела журналиста Ивана Голунова
Три дня назад глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова и отправил в отставку двух генералов.
Обновлено в 06:02
Космос
Российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора
Обновлено в 04:26
Общество
Источник: Антидопинговое агентство Румынии поручило скрыть три положительных допинг-теста
Румынское национальное антидопинговое агентство (ANAD) поручило Антидопинговой лаборатории Бухареста сокрыть по меньшей мере положительные допинг-тесты по меньшей мере трех спортсменов, сообщает Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчет о расследовании ВАДА.
Обновлено в 04:53
Энергетика
Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять лет
Добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн барр. в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять лет, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь
В недавнем интервью Зверев грубо высказался о жене своего сына и сообщил, что пойдёт на примирение только в том случае, если он разведётся с супругой и найдёт работу.
Обновлено в 03:06
Политика
Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Общество
В России появится новый бренд & Other Stories от H&M
Обновлено в 06:03
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским
В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 06:00
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56