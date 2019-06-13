Футбол

Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапамСоветский спорт вчера в 11:35

Через неделю или две апелляционный приговор поступил в СИЗО, после этого в течение двух недель они должны отправиться по этапам. Куда-то в пределы Золотого кольца. Там будут отбывать наказание, рассказал Ромашов.
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Адвокат Кокорина: Будем обжаловать в кассационный суд, верховный суд, ЕСПЧ

Нева Спортвчера в 10:48

Адвокат А. Кокорина: «Подадим жалобы в кассационный суд, верховный суд и ЕСПЧ»

Sport24.ruвчера в 10:31

«Дальше Золотого кольца Мамаев и Кокорин не уедут». Футболистов отправили в колонию

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Адвокат Кокорина: «Будем обращаться в Верховный суд и параллельно в Европейский суд по правам человека»

Матч ТВвчера в 10:31

Адвокат Кокорина оценил решение Мосгорсуда по делу футболиста

RT на русскомвчера в 10:22

Адвокат: собираются ли Кокорин и Мамаев продолжать карьеру? Где, на зоне?

Чемпионатвчера в 11:22

Адвокат Ромашов: «Все, кроме Кирилла Кокорина будут этапированы в колонии в пределах Золотого кольца»

Спорт-Экспрессвчера в 10:55
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Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину

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Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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Люди XXXL: эксперты рассказали, каким станет мир для толстых в будущем

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Обновлено вчера в 08:42
Игры

Valve анонсировала новую игру Dota Underlords

Компания Valve сообщила о выпуске новой игры – Dota Underlords, которая является аналогом мода Dota Auto Chess.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Глава Туркмении расстрелял мишени с велосипеда

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Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Политика

Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
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Общество

Разин оценил состояние Алибасова

Продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии своего друга Бари Алибасова, отметив, что после отравления тот уже никогда не будет прежним.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Голунов пожаловался на панические атаки

Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с фанатками в Рязани

Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал у себя в инстаграме видео с фанатками, снятое в Рязани.
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Политика

ЕС заявил об успешном «сдерживании» РФ

Евросоюз считает успешным свой "двойственный подход" по отношению к России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:55
Политика

США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Что произошло: Утром 13 июня в Оманском заливе два нефтяных танкера подали сигнал бедствия.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

В Улан-Удэ загорелся строительный рынок

Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Транспорт

Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Футбол

Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина

Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Полицейские вступились за генерала Андрея Пучкова, уволенного из-за дела журналиста Ивана Голунова

Три дня назад глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова и отправил в отставку двух генералов.
Обновлено в 06:02
Космос

Российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора

Обновлено в 04:26
Общество

Источник: Антидопинговое агентство Румынии поручило скрыть три положительных допинг-теста

Румынское национальное антидопинговое агентство (ANAD) поручило Антидопинговой лаборатории Бухареста сокрыть по меньшей мере положительные допинг-тесты по меньшей мере трех спортсменов, сообщает Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчет о расследовании ВАДА.
Обновлено в 04:53
Энергетика

Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять лет

Добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн барр. в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять лет, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь

В недавнем интервью Зверев грубо высказался о жене своего сына и сообщил, что пойдёт на примирение только в том случае, если он разведётся с супругой и найдёт работу.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Кузбассе директор ЗАГСа женила лежащего без сознания мужчину

Обновлено в 02:40
Политика

Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Общество

В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии

Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Общество

В России появится новый бренд & Other Stories от H&M

Обновлено в 06:03
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским

В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 06:00
Общество

Умерла старейшая жительница Британии

В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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