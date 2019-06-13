Футбол

Адвокат Кокорина дал оценку новому решению суда по делу футболистаСлово и Дело 11:21

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал решение Московского городского суда, сообщает издание RT. Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отменил приговор Пресненского районного суда города Москвы и выдвинул новый.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Адвокат Кокорина: ожидали, что вдруг случится чудо, но его так и не случилось

Чемпионат10:54

Адвокат Ромашов: «Намерены обжаловать приговор Кокорину в президиуме Мосгорсуда, а затем в Верховном суде и ЕСПЧ»

Спорт-Экспресс10:49

Адвокат Кокорина оценил решение Мосгорсуда по делу футболиста

RT на русском10:22

Адвокат Кокорина: «Будем обращаться в Верховный суд и параллельно в Европейский суд по правам человека»

Матч ТВ10:31

Адвокат Кокорина: «Будем обращаться в Верховный суд и параллельно в Европейский суд по правам человека»

Sportbox.RU10:31

Адвокат А. Кокорина: «Подадим жалобы в кассационный суд, верховный суд и ЕСПЧ»

Sport24.ru10:31

Адвокат Кокорина: Будем обжаловать в кассационный суд, верховный суд, ЕСПЧ

Нева Спорт10:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 14:59, Ашберн
Авто

Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей

Кроссовер Haval F7, ценник которого стал главным разочарованием минувшей недели, станет доступнее.
Обновлено 11 июня в 23:33
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Кино

Вышел трейлер сиквела «Сияния»

Обновлено в 14:19
Происшествия

Сын бывшего вратаря сборной России убил свою мать

Обновлено в 14:39
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Общество

Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистах

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Наука

Ученые испытали новый лазер для уничтожения раковых клеток

Команда ученых из Университета Арканзаса успешно протестировала лазер, который может отследить раковые клетки и убить их все, не нарушая пределов кожи.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Общество

«ВКонтакте» разрешила пользователям продавать сообщества

Администрация социальной сети «ВКонтакте» сняла запрет на продажу пользователями сообществ, владельцами которых они являются.
Обновлено в 11:59
Наука

Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории

Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено 11 июня в 10:43
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола на пляже «Кинотавра»

Накануне свадьбы парочка приехала на «Кинотавр», где не перестаёт шокировать гостей.
Обновлено вчера в 09:04
Энергетика

В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сообщения о мировом соглашении с "Газпромом".
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец»

Пожар произошел в двухэтажном здании на территории завода «Красный Выборжец» в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой вновь станет отцом

Первый муж российской супермодели Натальи Водяновой, британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман в Instagram сообщил, что скоро снова станет отцом.
Обновлено в 04:24
Экономика

Россиянам разрешат не платить налог с продажи квартир

По поручению президента РФ Владимира Путина в ближайшее время Россия вернется к норме, когда платить подоходный налог с продажи квартиры не придется, если недвижимость находилось в собственности более трех лет.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Ольга Кузьмина развелась с мужем

Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» рассталась со своим мужем Алексеем.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Мария Шукшина снялась с «беременным» животом

Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.
Обновлено в 05:23
Футбол

Давид Трезеге: «Головину было очень нелегко»

После победы на чемпионате мира-1998 у сборной Франции была очень четкая цель – взять Евро.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Брэд Питт оказался на свидании с Дженнифер Энистон

Брэд Питт тяжело переживает развод с Анджелиной Джоли. Возможно, он сможет забыть бывшую супругу благодаря первой жене – Дженнифер Энистон.
Обновлено в 13:36
Общество

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Транспорт

Открылся второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

Открылся второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Обновлено в 06:44
Политика

Пушков посоветовал президенту Польши подучить историю

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.
Обновлено в 07:52
Общество

Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике

Пробная запись программы, которая вышла на радио уже после смерти Фриды Кало, в 1955 году, сделана была примерно годом ранее, сообщает сайт правительства Мексики.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Богомолов рассказал Собчак об отношении к соцсетям и личной жизни

Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено в 13:23
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное