Футбол
Адвокат Кокорина дал оценку новому решению суда по делу футболистаСлово и Дело 11:21
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал решение Московского городского суда, сообщает издание RT. Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отменил приговор Пресненского районного суда города Москвы и выдвинул новый.
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Авто
Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей
Кроссовер Haval F7, ценник которого стал главным разочарованием минувшей недели, станет доступнее.
Обновлено 11 июня в 23:33
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Кино
Вышел трейлер сиквела «Сияния»
Обновлено в 14:19
Происшествия
Сын бывшего вратаря сборной России убил свою мать
Обновлено в 14:39
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь
Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистах
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Наука
Ученые испытали новый лазер для уничтожения раковых клеток
Команда ученых из Университета Арканзаса успешно протестировала лазер, который может отследить раковые клетки и убить их все, не нарушая пределов кожи.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Общество
«ВКонтакте» разрешила пользователям продавать сообщества
Администрация социальной сети «ВКонтакте» сняла запрет на продажу пользователями сообществ, владельцами которых они являются.
Обновлено в 11:59
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено 11 июня в 10:43
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола на пляже «Кинотавра»
Накануне свадьбы парочка приехала на «Кинотавр», где не перестаёт шокировать гостей.
Обновлено вчера в 09:04
Энергетика
В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сообщения о мировом соглашении с "Газпромом".
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец»
Пожар произошел в двухэтажном здании на территории завода «Красный Выборжец» в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Водяновой вновь станет отцом
Первый муж российской супермодели Натальи Водяновой, британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман в Instagram сообщил, что скоро снова станет отцом.
Обновлено в 04:24
Экономика
Россиянам разрешат не платить налог с продажи квартир
По поручению президента РФ Владимира Путина в ближайшее время Россия вернется к норме, когда платить подоходный налог с продажи квартиры не придется, если недвижимость находилось в собственности более трех лет.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Ольга Кузьмина развелась с мужем
Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» рассталась со своим мужем Алексеем.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Мария Шукшина снялась с «беременным» животом
Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.
Обновлено в 05:23
Футбол
Давид Трезеге: «Головину было очень нелегко»
После победы на чемпионате мира-1998 у сборной Франции была очень четкая цель – взять Евро.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Брэд Питт оказался на свидании с Дженнифер Энистон
Брэд Питт тяжело переживает развод с Анджелиной Джоли. Возможно, он сможет забыть бывшую супругу благодаря первой жене – Дженнифер Энистон.
Обновлено в 13:36
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Транспорт
Открылся второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе
Открылся второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Обновлено в 06:44
Политика
Пушков посоветовал президенту Польши подучить историю
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.
Обновлено в 07:52
Общество
Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике
Пробная запись программы, которая вышла на радио уже после смерти Фриды Кало, в 1955 году, сделана была примерно годом ранее, сообщает сайт правительства Мексики.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Богомолов рассказал Собчак об отношении к соцсетям и личной жизни
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено в 13:23