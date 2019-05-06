Футбол

Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»Sport.ru 13:14

Адвокат Татьяна Стукалова, которая в скандальном деле Мамаева и Ко защищает интересы старшего из братьев Кокориных, заверила, что её клиент осознал свои ошибки. Также Стукалова попросила суд назначить Кокорину меру наказания, не связанную с лишением свободы.
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Адвокат Кирилла Кокорина: "Да как он пощечиной нанес легкий вред здоровью?"

Спорт-Экспресс12:50

Адвокат А.Кокорина призвала суд при вынесении приговора учесть, что футболист чемпион России

Агентство Москва12:24

Адвокат Кокорина: «Александр воплощал мечты больных детей, купил квартиру малоимущей семье, оплачивал операции»

Бомбардир.ру14:01

Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра, это дорогого стоит»

Матч ТВ13:10

Адвокат: медаль — это отношение «Зенита» к Кокорину: клуб от него не отказался

Чемпионат12:21

Адвокат Кокорина: «Александр получит золотую медаль за победу „Зенита“ в чемпионате России»

Sport24.ru12:13

Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»

Sport.ru13:14
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Футбол

К. Кокорин: я прочитал 40 книжек в СИЗО, в жизни столько не читал

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в последнем слове на суде заявил, что раскаялся в действиях в отношении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 15:07
Общество

Заработали новые правила идентификации в мессенджерах

С 5 мая этого года все мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над сгоревшим SSJ-100

Обновлено в 10:38
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 14:50
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских решили пожениться

Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный как Потап, наконец решили пожениться.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Сгоревший SSJ убрали с взлетной полосы в Шереметьево

Обновлено в 11:37
Происшествия

В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании

Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:13
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено в 14:01
Происшествия

В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей

Три автомобиля столкнулись в Москве на Варшавском шоссе в районе дома 45, по предварительной информации один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 15:57
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Обновлено в 13:55
Кино

«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории

По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Наука

Видеоблогер научил робота-пылесоса кричать и материться

Обновлено в 09:25
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Финансы

Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Советник Зеленского одобрил назначение нового командующего военной операции против Донбасса

Советник новоизбранного президента Украины Зеленского по вопросам безопасности и обороны Апаршин одобрил назначение нового командующего так называемых «объединенных сил», проводящих военную операцию против Донбасса.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Общество

Госдума может обязать освобождаемых по УДО заключенных оплачивать адвокатов

В Госдуму внесен законопроект с предложением взыскивать с лиц, освобождаемых из тюрьмы условно-досрочно, стоимость оплаченных государством адвокатов по назначению.
Обновлено в 15:38
Общество

Синоптики пообещали дожди и грозы в Москве с 8 мая

Синоптики пообещали, что 9 мая атмосферное давление вырастет, но не исключили кратковременные дожди с порывистом ветром.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Происшествия

МВД назвало возможную причину возгорания газопровода на Урале

Обновлено в 15:29
Происшествия

Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке

Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
Обновлено в 08:43
Единоборства

Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор резко отреагировал на пост Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter о том, что на турнире организации в Абу-Даби выступят шесть представителей Дагестана: чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, а также Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов и Зелим Имадаев.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева

Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

СБУ заявила о завербованном Россией диверсанте-террористе

По информации ведомства, сопровождение и координацию деятельности завербованного сотрудника арсенала кураторы осуществляли по Интернету.
Обновлено в 13:05
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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