Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистовВести.Ru 11:32
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов. К этому он пришел после заключения специалистов в области чтения по мимике и жестам.
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