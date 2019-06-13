Футбол
Адвокат Кокорина: «Будем обращаться в Верховный суд и параллельно в Европейский суд по правам человека»Матч ТВ 10:31
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал решение суда отклонить апелляцию на приговор о лишении свободы сроком на один год и шесть месяцев.
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