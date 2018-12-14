Происшествия

Адвокат: Кокорин и Мамаев могут быть освобождены по результатам экспертизы
РИА Новости
12:25

Заключения судебно-медицинских экспертов по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева говорят о том, что обвиняемые должны быть немедленно освобождены из-под стражи, заявила адвокат игрока "Зенита" Татьяна Стукалова.
РИА Новости12:25

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Кокорина и Мамаева могут освободить после заключения экспертов, заявила адвокат

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Адвокат: Кокорин и Мамаев могут быть освобождены по результатам экспертизы

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Адвокат Кокорина: «Согласно заключениям судмедэкспертов, обвиняемых надо немедленно освободить»

Sport24.ru11:51
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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