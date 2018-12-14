Заключения судебно-медицинских экспертов по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева говорят о том, что обвиняемые должны быть немедленно освобождены из-под стражи, заявила адвокат игрока "Зенита" Татьяна Стукалова.

Адвокат: Кокорин и Мамаев могут быть освобождены по результатам экспертизы

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