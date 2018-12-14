Происшествия
Адвокат: Кокорин и Мамаев могут быть освобождены по результатам экспертизы
Адвокат: Кокорин и Мамаев могут быть освобождены по результатам экспертизыРИА Новости12:25
Заключения судебно-медицинских экспертов по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева говорят о том, что обвиняемые должны быть немедленно освобождены из-под стражи, заявила адвокат игрока "Зенита" Татьяна Стукалова.
РИА Новости12:25
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Кокорина и Мамаева могут освободить после заключения экспертов, заявила адвокат
Народные новости15:48
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Адвокат заявил о завершении всех экспертиз по делу Мамаева и Кокорина
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