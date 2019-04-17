Спорт
Адвокат Кирилла Кокорина: «Дана команда „сидеть“»Спорт-Экспресс 05:10
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, после отклонения апелляции стороны защиты в Московском городском суде прокомментировал решение суда.
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Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика
Команда Порошенко приготовилась к бегству
Медиаэксперт в целом согласен, что речь уже идет о массовом бегстве из команды Порошенко.
Обновлено в 07:38
Общество
«Росконтроль» определил лучший творожный сыр
Ранее специалисты «Росконтроля» определили лучшие марки кефира и простокваши.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ
Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Происшествия
При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека
В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека. Об этом «РИА Новости» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Технологии
Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково
Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Денис Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 07:44
Политика
Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам
Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Писателю Быкову долго не оказывали помощь, приняв его за пьяного
Мужчине более получаса не оказывали медицинскую помощь, так как подумали, что он пьян.
Обновлено в 06:44
Кино
Вышел финальный трейлер «Мстителей»
В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Культура
Медведев — о культуре: за год музеи приняли почти 150 млн человек
Инициативу поддержали около 350 музеев и выставочных залов, отметил он. По словам Медведева, люди стали чаще ходить в музеи.
Обновлено в 06:30
Политика
Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского
Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
Обновлено в 05:41
Хоккей
Заварухин назначен главным тренером «Сибири»
Николай Заварухин назначен главным тренером новосибирского хоккейного клуба "Сибирь", выступающего в КХЛ, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:42
Общество
Сын-школьник мэра Серова заработал больше 400 тысяч в 2018 году
По итогам 2018 года доход школьника составил 409,3 тыс. рублей.
Обновлено 15 апреля в 09:55
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено вчера в 17:21
Игры
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России
«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Общество
Стали известны самые курящие регионы России
Стали известны наиболее курящие регионы России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 06:59
Экономика
Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей
В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Общество
Штаб Навального в Хабаровске нашел у семьи бывшего мэра 6 домов в США
Как утверждает местный штаб Алексея Навального, пока Соколов сидел в кресле мэра, его семья скупала недвижимость в США.
Обновлено в 08:00
Политика
Найден способ спасти мир от ядерного апокалипсиса
Женщины, занятые в ядерной сфере, могут предотвратить возможный апокалипсис.
Обновлено вчера в 20:57
Авто
В Mercedes-AMG обновили «горячие» кроссоверы GLC 63 и GLC 63 Coupe
Mercedes-AMG GLC 63 Кроссоверы с литерой S располагают уже 510 л.с. и 700 Нм.
Обновлено в 08:10