Спорт

Адвокат Кирилла Кокорина: «Дана команда „сидеть“»Спорт-Экспресс 05:10

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, после отклонения апелляции стороны защиты в Московском городском суде прокомментировал решение суда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Адвокат К. Кокорина: прокурор не излагает доводов, прозвучала команда «сидеть»

Чемпионат06:28

Адвокат К. Кокорина: «Суд намеренно использует формальные процедуры для видимости законности»

Sport24.ru05:00

Адвокат Кокорина: «В судебном акте ни одного довода нет. Просто команда – сидеть»

Sport.ru06:28

Адвокат Кирилла Кокорина: «В судебном акте нет ни одного довода. Просто сидеть, команда – сидеть»

Спорт-Экспресс05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика

Команда Порошенко приготовилась к бегству

Медиаэксперт в целом согласен, что речь уже идет о массовом бегстве из команды Порошенко.
Обновлено в 07:38
Общество

«Росконтроль» определил лучший творожный сыр

Ранее специалисты «Росконтроля» определили лучшие марки кефира и простокваши.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ

Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Происшествия

При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека

В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека. Об этом «РИА Новости» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Обновлено в 01:32
Политика

Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Обновлено в 07:01
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Технологии

Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково

Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам

По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Транспорт

В ЦОДД призвали водителей не расслабляться из-за голубого неба

Обновлено в 07:02
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Денис Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:44
Общество

Пространство у Таврического сада преобразят за 1,7 млрд рублей

Обновлено в 07:55
Политика

Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам

Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Писателю Быкову долго не оказывали помощь, приняв его за пьяного

Мужчине более получаса не оказывали медицинскую помощь, так как подумали, что он пьян.
Обновлено в 06:44
Кино

Вышел финальный трейлер «Мстителей»

В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Культура

Медведев — о культуре: за год музеи приняли почти 150 млн человек

Инициативу поддержали около 350 музеев и выставочных залов, отметил он. По словам Медведева, люди стали чаще ходить в музеи.
Обновлено в 06:30
Политика

Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
Обновлено в 05:41
Хоккей

Заварухин назначен главным тренером «Сибири»

Николай Заварухин назначен главным тренером новосибирского хоккейного клуба "Сибирь", выступающего в КХЛ, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:42
Общество

Сын-школьник мэра Серова заработал больше 400 тысяч в 2018 году

По итогам 2018 года доход школьника составил 409,3 тыс. рублей.
Обновлено 15 апреля в 09:55
Наука

В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь

Обновлено вчера в 17:21
Игры

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России

«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Общество

Стали известны самые курящие регионы России

Стали известны наиболее курящие регионы России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 06:59
Экономика

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Общество

Штаб Навального в Хабаровске нашел у семьи бывшего мэра 6 домов в США

Как утверждает местный штаб Алексея Навального, пока Соколов сидел в кресле мэра, его семья скупала недвижимость в США.
Обновлено в 08:00
Политика

Найден способ спасти мир от ядерного апокалипсиса

Женщины, занятые в ядерной сфере, могут предотвратить возможный апокалипсис.
Обновлено вчера в 20:57
Авто

В Mercedes-AMG обновили «горячие» кроссоверы GLC 63 и GLC 63 Coupe

Mercedes-AMG GLC 63 Кроссоверы с литерой S располагают уже 510 л.с. и 700 Нм.
Обновлено в 08:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное