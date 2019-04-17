Футбол
Адвокат Кирилла Кокорина: «Дана команда „сидеть“»Спорт-Экспресс 05:10
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, после отклонения апелляции стороны защиты в Московском городском суде прокомментировал решение суда.
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Происшествия
Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт
Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено в 06:17
Культура
Медведев — о культуре: за год музеи приняли почти 150 млн человек
Инициативу поддержали около 350 музеев и выставочных залов, отметил он. По словам Медведева, люди стали чаще ходить в музеи.
Обновлено в 06:30
Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина подделала ДНК-тест дочери Александра Малинина
60-летняя эстрадная певица Ольга Зарубина сделала громкое заявление. Она рассказала о настоящем отце своей дочери.
Обновлено в 05:43
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше 72 долларов впервые с ноября 2018-го
Нефть дорожает на фоне данных о снижении запасов сырья в США. Цена нефть марки Brent в ходе торгов поднималась до 72,08 доллара за баррель.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Политика
Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.
Обновлено в 05:15
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Екатеринбурге при пожаре погибли четыре человека
На окраине Екатеринбурга пожар погубил четверых человек.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили на очередное заседание в суд
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Пресненский суд Москвы, где состоится очередное слушание по их делу.
Обновлено в 06:18
Транспорт
В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Баскетбол
Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча Единой лиги ВТБ
Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча с условной дисквалификацией еще на три игры за инцидент после матча команды против УНИКСа 14 апреля.
Обновлено в 05:18
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хаспел
Президент США Дональд Трамп изначально не планировал высылать 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей, но Джина Хаспел, которая тогда была заместителем директора ЦРУ, а сейчас возглавляет это ведомство, смогла переубедить его.
Обновлено в 04:27
Авто
Mercedes-AMG обновил быстрейший кроссовер Нюрбургринга
Компания Mercedes-AMG представила обновленные кроссоверы из линейки GLC 63, топовый представитель которой носит титул самого быстрого SUV «Северной петли» Нюрбургринга.
Обновлено в 05:52
Экономика
В Гааге обязали Россию заплатить Украине за имущество в Крыму
Постоянный третейский суд в Гааге вынес постановление взыскать с России 44,4 миллиона долларов в пользу компании «Укрнафта» в качестве компенсации за имущество в Крыму, которое было утрачено после вхождения полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 10:20
Хоккей
Кубок Гагарина побывает в Омске
Обновлено в 05:34
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Наука
В Disney нейросеть научили создавать короткие мультфильмы по сценарию
Инженеры компании Disney Research разработали алгоритм, который умеет снимать короткие анимационные видео по текстовому сценарию.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Парламентариев хотят лишать полномочий за недостоверные декларации о доходах
"Подготовлен проект федерального закона, направленный на установление меры ответственности за недостоверно задекларированные доходы членами Совета Федерации и депутатами Госдумы в виде досрочного прекращения полномочий", - сказал заместитель начальника управления при президенте России по противодействию коррупции Александр Аникин.
Обновлено в 06:31
Общество
Врио директора «Мостотреста» стал Андрей Кочин
Временно исполняющим обязанности директора ГБУ назначили Андрея Кочина. Об этом говорится на сайте организации.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту
После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Политика
Дерипаска объявил награду за расследование о санкциях
Адвокаты российского миллиардера Олега Дерипаски создадут фонд для выплаты журналистам, которые будут расследовать причины попадания бизнесмена под санкции США.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Прокуратура требует наказать учителей, скрывших изнасилование
Прокуратура Усманского района требует возбудить уголовное дело по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления) в отношении учителей, скрывавших изнасилование несовершеннолетнего студента колледжа.
Обновлено в 03:58
Экономика
Саратовский завод «Тантал» может стать банкротом
16 апреля Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" о признании ПАО "Тантал" банкротом.
Обновлено в 03:59
Общество
Уровень одобрения россиянами Сталина установил исторический рекорд
В исследовании подчеркивается, что такой уровень одобрения Иосифа Сталина является абсолютным рекордом за все время проведения соответствующих опросов.
Обновлено вчера в 03:16
Космос
Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space
Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 04:02