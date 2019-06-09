Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СК на задержавших его полицейскихИзвестия 05:37
Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе подала заявление в Следственный комитет России (СК РФ) для проверки действий задержавших его полицейских. Об этом сообщил в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков в воскресенье, 9 июня.
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с чего всё началось
Адвокат Ольга Динзе обратилась в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на полицейских, которые задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.Ведомости04:11
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