Адвокат Голунова подала заявление в СК на задержавших его полицейскихИзвестия 05:37

с чего всё началось

Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе подала заявление в Следственный комитет России (СК РФ) для проверки действий задержавших его полицейских. Об этом сообщил в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков в воскресенье, 9 июня.

Адвокат Голунова подала заявление в СК на задержавших его полицейских

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