Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейскихИнтерфакс 04:29
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
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с чего всё началось
Адвокат Ольга Динзе обратилась в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на полицейских, которые задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.Ведомости04:11
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