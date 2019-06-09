Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейскихИнтерфакс 04:29

с чего всё началось

В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.

Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских

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