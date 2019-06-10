Происшествия
Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверкиRT на русском 14:39
Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.
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с чего всё началось
"Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки", - сказал собеседник агентства. В понедельник журналист с адвокатами находился в ГСУ ГУ МВД по Москве, где проводились следственные действия.ТАСС14:38
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