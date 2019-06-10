Происшествия

Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверкиRT на русском 14:39

Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.
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с чего всё началось

Адвокат Голунова сообщил, что Генпрокуратура истребовала дело журналиста для проверки

"Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки", - сказал собеседник агентства. В понедельник журналист с адвокатами находился в ГСУ ГУ МВД по Москве, где проводились следственные действия.
ТАСС14:38

Подробнее о событии

Адвокат сообщил об истребовании дела Голунова Генпрокуратурой

РБК15:00

Генпрокуратура истребовала материалы дела Ивана Голунова для проверки

Эхо Москвы15:00

Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки

RT на русском14:39

Адвокат Голунова сообщил, что Генпрокуратура истребовала дело журналиста для проверки

ТАСС14:38

Генпрокуратура потребовала дело журналиста Голунова для проверки

Коммерсантъ14:31

Генпрокуратура истребовала у следствия дело Голунова

Интерфакс14:41

Генпрокуратура истребовала дело журналиста Голунова для проверки

Говорит Москва14:46
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Шоу-бизнес

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Продюсер опасается, что Алибасов «повторит историю» певицы Юлии Началовой, которая погибла 16 марта.
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Житель Перми сумел исполнением музыки восхитить легендарную группу Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On.
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На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено в 09:56
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Общество

Британка похудела на 63 килограмма из-за насмешек школьников

Сара приняла решение похудеть и сбросила 63 килограмма.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

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Спорт

Сноубордист Уайлд получил временный допуск от ФМБА

Как сообщил ранее в понедельник ТАСС старший тренер сборной России Денис Салагаев, ФМБА не выдало 32-летнему Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 14:12
Политика

Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Футбол

Аргентина сыграла вничью с Японией на женском чемпионате мира

В рамках группового раунда женского чемпионата мира сборные Аргентины и Японии не смогли выявить победителя.
Обновлено в 14:32
Авто

Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов

Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" компании "Аурус".
Обновлено в 13:02
Происшествия

Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

Обновлено в 11:59
Политика

ЦИК Казахстана подвела предварительные итоги выборов президента

Обновлено в 02:57
Происшествия

Сын Алибасова опроверг сообщения о внутреннем кровотечении у отца

Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения СМИ о желудочном кровотечении у отца.
Обновлено в 15:21
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы

Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Политика

МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе

"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
Культура

В Кремле назвали лауреатов госпремии

Обновлено в 09:44
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Общество

Выплаты по уходу за инвалидами повысят до 10 тысяч рублей

Депутаты намерены увеличить ежемесячную выплату до 10 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы.
Обновлено в 07:30
Футбол

В Исландии капитану турецкой сборной поднесли щетку вместо микрофона

Согласно источнику, неизвестный вместо микрофона поднес щетку капитану сборной Эмре Белезоглу.
Обновлено в 13:39
Наука

Названы новые опасные для жизни продукты

Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.
Обновлено в 10:11
Политика

Глава МВД Беларуси ушел в отставку

Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Политика

Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество России и ОАЭ

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора 10 июня обсудили вопросы российско-эмиратского сотрудничества.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце раскритиковала AgentShow Насти Ивлеевой

Обновлено в 11:48
Общество

В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Политика

Глава миссии ООН в Косове осудил ситуацию с миротворцами

Глава миссии ООН в Косове Захир Танин возложил на Приштину ответственность за инцидент с миротворцами, которые подверглись агрессии со стороны спецназа частично признанной республики.
Обновлено в 12:52
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Космос

Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня

Согласно предоставленному сообщению от Московского планетария, 10 июня в 18:00 (мск) Юпитер будет находиться в месте противостояния Солнцу и займет третье место на небе вместе с Луной и Венерой.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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