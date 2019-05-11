Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмыИзвестия вчера в 22:55
Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона
Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК "Олимпийский", соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:53
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 08:20
Армия и оружие
НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат
В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Наука
Женщины сплетничают не чаще мужчин, а бедные не чаще богатых
Американские учёные завершили «первое в истории исследование сплетен».
Обновлено 08 мая в 05:30
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Кино
Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте
Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Политика
Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Футбол
Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева
Обновлено в 00:11
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:33
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Авто
В Сети показали, что «видит» автопилот Tesla ночью в грозу
В ролике показали, как реагирует система и что она «видит» ночью в грозу.
Обновлено вчера в 13:00
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено 09 мая в 09:04
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов
В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 03:05
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах
Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
Обновлено в 02:39
Футбол
«Локомотив» не может найти Игоря Денисова
Московский "Локомотив", обеспечивший себе место в еврокубках на следующий сезон, не может связаться со своим капитаном Игорем Денисовым, который отсутствует в расположении клуба с конца апреля.
Обновлено в 03:31
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Хоккей
Гол Кучерова вошёл в топ-3 лучших шайб первого игрового дня ЧМ-2019
Вашему вниманию предлагаются три лучших гола первого игрового дня ЧМ-2019.
Обновлено в 03:27