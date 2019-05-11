Политика

Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмыИзвестия вчера в 22:55

Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
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Россиянку Марию Бутину, приговорённую в США к 18 месяцам заключения, перевели в другую тюрьму

Эхо Москвы03:30

Местонахождение Бутиной неизвестно адвокатам

Газета.Ru01:57

Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии

Коммерсантъвчера в 22:18

Бутину перевели из тюрьмы Александрии

ТАССвчера в 22:50

Бутину этапировали в новую тюрьму

News.ruвчера в 23:18

Адвокат Бутиной сообщил о переводе россиянки в другую тюрьму США

РБКвчера в 22:59

Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния

РИА Новостивчера в 22:43
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Политика

Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК "Олимпийский", соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:53
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено вчера в 15:54
Политика

Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100

Обновлено вчера в 08:20
Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Наука

Женщины сплетничают не чаще мужчин, а бедные не чаще богатых

Американские учёные завершили «первое в истории исследование сплетен».
Обновлено 08 мая в 05:30
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Кино

Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

Обновлено в 00:44
Происшествия

В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте

Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Политика

Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Обновлено в 03:10
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Футбол

Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева

Обновлено в 00:11
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:33
Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Авто

В Сети показали, что «видит» автопилот Tesla ночью в грозу

В ролике показали, как реагирует система и что она «видит» ночью в грозу.
Обновлено вчера в 13:00
Наука

В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено 09 мая в 09:04
Транспорт

В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 03:05
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
Обновлено в 02:39
Футбол

«Локомотив» не может найти Игоря Денисова

Московский "Локомотив", обеспечивший себе место в еврокубках на следующий сезон, не может связаться со своим капитаном Игорем Денисовым, который отсутствует в расположении клуба с конца апреля.
Обновлено в 03:31
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Обновлено вчера в 23:26
Хоккей

Гол Кучерова вошёл в топ-3 лучших шайб первого игрового дня ЧМ-2019

Вашему вниманию предлагаются три лучших гола первого игрового дня ЧМ-2019.
Обновлено в 03:27
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