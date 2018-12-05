Происшествия
Адвокат Бушманов: Мамаев активно занимается благотворительностью
Адвокат Бушманов: Мамаев активно занимается благотворительностьюRT на русском05:38
Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, заявил, что его подзащитный совместно с супругой Аланой активно занимается благотворительностью.
RT на русском05:38
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Неадекватный мужчина ворвался в редакцию «Московского комсомольца»
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Заместитель главы администрации муниципального округа «Народный» в Санкт-Петербурге помещен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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Внука высокопоставленного политика нашли мертвым в Москве
В Москве трагически погиб внук бывшего высокопоставленного политика из Совета Федерации.
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