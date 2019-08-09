Политика
Адвокат: Атамбаев отказался сотрудничать со следствиемRT на русском 06:30
Арестованный экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался сотрудничать со следствием, заявил его адвокат Сергей Слесарев. «Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием и не стал подписывать какие-либо документы», — сказал он журналистам.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:04, Вашингтон
Общество
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
Обновлено в 10:13
Политика
Трамп заявил о неготовности к торговой сделке с Китаем
2 августа Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары, пока между США и КНР не будет заключена торговая сделка.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Здоровье
В Петербурге откроют реабилитационный центр для детей
Медицинское учреждение для реабилитации детей, перенесших заболевания перинатального периода, откроют на улице Зины Портновой в Петербурге уже осенью 2019 года.
Обновлено в 10:28
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Политика
20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство
9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
США грозят частично лишить ФРГ своего военного присутствия
Посол США в Германии Ричард Гренелл считает оскорбительными для своей страны недостаточные расходы Берлина на оборонные нужды, в связи с этим он допустил вероятность перевода части американских военнослужащих из ФРГ в другое место.
Обновлено в 09:30
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Общество
Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки
Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.
Обновлено в 06:13
Общество
Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос
Как следует из данных опроса, 39% россиян не удовлетворены своей зарплатой, довольны ею 13%.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов
Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
Обновлено в 14:30
Происшествия
СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении мэра Туапсе
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ)", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 07:48
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» в 1 полугодии по РСБУ упала в 2,3 раза
Чистая прибыль "Роснефти" в 1 полугодии 2019 года по РСБУ упала в 2,3 раза - и составила 165,186 млрд рублей против прибыли в 385,625 млрд рублей в 1 полугодии 2018 года.
Обновлено в 13:22
Авто
Под британской маркой MG выпустили китайский пикап
Британская марка MG, ныне принадлежащая китайской группе SAIC, вывела на тайский рынок первый в своей истории пикап — рамный Extender.
Обновлено в 09:33
Общество
Московский ветер повалил 40 деревьев и повредил 23 машины
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что информирование жителей столицы о прогнозируемых 8 и 9 августа сильном ветре и грозе позволило предотвратить травмирование людей.
Обновлено в 12:45
Здоровье
Смерть трех младенцев в роддоме расследуют в Минводах
Минздрав Ставропольского края проводит проверку в роддоме в Минводах по факту смерти новорожденных.
Обновлено в 12:36
Общество
В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами
Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Футбол
«Верль» — «Аугсбург»: исторический матч
10 августа пройдет матч Кубка Германии, в котором «Верль» будет принимать «Аугсбург», а мы подготовили для вас прогноз от наших экспертов.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Авто
«Калашников» создал электромобиль для каршеринга
В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено в 08:41
Экономика
«Русал» пригрозил уходом из США
Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Культура
Lego выпустит конструктор к 25-летию сериала «Друзья»
Lego 1 сентября выложит на прилавки магазинов новый набор, созданный к 25-летию со дня выхода культового комедийного сериала «Друзья».
Обновлено в 04:44