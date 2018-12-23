Футбол

Адурис необычным способом исполнил пенальти
Soccer.ru
04:14

Атлетик Бильбао — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Сан-Мамес
Дани Гарсия
24′
33′
Мичел Эрреро
44′
Кеко
Ариц Адурис
45′
60′
Леонардо Суарес
Даниэле Верде
Йераи Альварес
61′
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
67′
74′
Мойяно Лухано
Борха Фернандес
75′
Кеко
Антоньито
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
76′
Рауль Гарсия
78′
Рауль Гарсия
Горка Гурусета
85′
90′+2′
Оскар Плано
Нападающий "Атлетика" Ариц Адурис интересным способом исполнил одиннадцатиметровый в матче 17-го тура Примеры против "Вальядолида" (1:1) В конце первого тайма футболист подошел к точке, чтобы пробить пенальти.
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