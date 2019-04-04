Футбол
Адриен Рабьо перейдет из «Пари Сен-Жермен» в «Реал»Вести.Ru 01:20
Французский полузащитник Адриен Рабьо продолжит карьеру в мадридском "Реале". Футболист согласовал условия контракта с "королевским клубом". Рабьо отказался продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен" и был отстранен от основного состава.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО
«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».
Обновлено вчера в 06:14
Хоккей
В ЦСКА признались, что игры со СКА даются им тяжело
В среду, 3 апреля, главный тренер хоккейного ЦСКА Игорь Никитин, комментируя итоги встречи своих подопечных со СКА, признал, что игры против петербуржцев проходят тяжело.
Обновлено в 01:32
Кино
Умер знаменитый актер Алексей Булдаков
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Общество
Власти Кузбасса проследят за ценами на цифровые приставки
Власти Кемеровской области, где 15 апреля произойдет отключение аналогового телесигнала, контролируют стоимость цифровых приставок, сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов.
Обновлено в 01:41
Политика
На Украине декоммунизировали черный хлеб
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Врио губернатора Алексей Текслер проведёт пресс-конференцию
Первая встреча представителей СМИ региона с временно исполняющим обязанности губернатора состоится 4 апреля.
Обновлено 02 апреля в 23:01
Футбол
«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в чемпионате Испании
Обновлено в 01:08
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии
Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Финансы
Банкиры рассказали, как избежать отказа в выдаче кредита
Специалисты из российских банков и бюро кредитных историй дали ряд рекомендаций желающим получить крупный кредит, как не наткнуться на отказ.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации.
Обновлено в 00:30
Экономика
Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом
Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие
Торпедную дуэль атомных подлодок на Камчатке сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры учебной подводной дуэли атомных подлодок стратегического назначения "Александр Невский" и "Рязань" на Камчатке.
Обновлено вчера в 18:24
Теннис
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Обновлено вчера в 22:19
Политика
МИД оценил новые меры НАТО против России в Черном море
Заявления НАТО по Керченскому проливу выглядят как подыгрывание воинственным лозунгам президента Украины Петра Порошенко в преддверии второго тура выборов нового главы республики, заявил 3 апреля замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Ущерб Крыму от Украины оценили в 1,5 трлн рублей в Госдуме
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что «по самым скромным подсчетам» ущерб, нанесенный полуострову, превышает 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 01:20
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено вчера в 09:48
Армия и оружие
Израильские военные арестовали 13 арабов на Западном берегу Иордана
Израильские военные арестовали 13 разыскиваемых палестинцев и изъяли огнестрельное оружие и десятки тысяч шекелей [один шекель стоит примерно 18 рублей] в ходе антитеррористических рейдов в ночь на четверг в различных районах Западного берега реки Иордан.
Обновлено в 01:17
Происшествия
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Политика
Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Транспорт
Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно
Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27