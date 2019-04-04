Адриен Рабьо перейдет из «Пари Сен-Жермен» в «Реал»Вести.Ru 01:20

Французский полузащитник Адриен Рабьо продолжит карьеру в мадридском "Реале". Футболист согласовал условия контракта с "королевским клубом". Рабьо отказался продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен" и был отстранен от основного состава.

Адриен Рабьо перейдет из «Пари Сен-Жермен» в «Реал»

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