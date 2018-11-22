Футбол
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок. 31-летний бразилец также добавил, что его впечатлил игровой стиль 52-летнего специалиста.
Спорт-Экспресс13:00
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Футбол
«СЭ»: Глушаков может уйти в аренду в «Крылья Советов» зимой
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков зимой может перейти на правах аренды в «Крылья Советов», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:05
Футбол
«Ахмат» выступил против переноса матча РПЛ с «Енисеем» в манеж
"Теоретически возможен и бойкот" Руководство грозненского "Ахмата" раскритиковало решение Российского футбольного союза (РФС) о переносе в виде исключения матча 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с красноярским "Енисеем" в манеж "Футбол-Арена Енисей".
Обновлено в 15:07
Футбол
Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»
Люди всегда смотрели на меня по-другому и никогда не пытались сделать меня похожим на остальных. Я прилетел со своей собственной планеты.
Обновлено в 12:30
Футбол
«Челси» поблагодарил завершившего карьеру Дрогба
Обновлено в 15:13
Футбол
Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»
Обновлено в 15:14
Футбол
Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
Обновлено в 14:38
Футбол
В 2019 году могут вступить в силу изменения в правилах футбола
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на своем сайте огласил список возможных изменений в правилах игры.
Обновлено в 14:49
Футбол
«Чемпионат»: Луис Адриано может перейти в «Айнтрахт» или «Нант»
Как сообщает «Чемпионат», основными претендентами на 31-летнего бразильца являются «Айнтрахт» и «Нант».
Обновлено в 13:56
Футбол
Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона поделился мнением об исполняющим обязанности сборной Аргентины Лионеле Скалони.
Обновлено в 13:43
Футбол
Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Обновлено в 14:27
Футбол
Маликов ждет болельщиков «Локомотива» с мамами на матче с «Уралом»
Народный артист России Дмитрий Маликов, который выступит на «РЖД Арене» перед матчем 15-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Урал», призвал болельщиков железнодорожников придти на игру со своими мамами.
Обновлено в 14:50
Футбол
«Арсенал» готовит 70 миллионов евро на вингера «Ромы»
Лондонский "Арсенал" готовится сделать предложение по вингеру "Ромы" Дженгизу Юндеру, информирует La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 14:58
Футбол
Головин вернулся в общую группу «Монако»
Обновлено в 09:11
Футбол
«Барселона» поставила Неймару три условия
Как сообщает Goal, несколько представителей каталонского клуба уже встречались с Неймаром и рассказали, при каких условиях готовы предложить ему контракт.
Обновлено в 10:46
Футбол
«Ростов» выпустил свитшоты с изображением и цитатами Карпина
Футбольный клуб «Ростов» выпустил свитшоты с изображением и цитатами главного тренера команды Валерия Карпина.
Обновлено в 14:24