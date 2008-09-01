Футбол
В текущем сезоне бразилец сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевых передачи. 🎙 Луис @LuizAdriano_9 Адриано опровергает слухи об уходе. pic.twitter.com/4Sqqk3Of4M – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 декабря 2018 г. Все о чемпионате России – здесь.
Спорт-Экспресс04:24
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 05:41, Ашберн
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«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
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Сообщается, что тренерский штаб петербужцев позволил форварду уйти в отпуск досрочно, так как почти весь 2018 год он выступал без отдыха.
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Семь игроков «Боруссии» пропустят матч с «Монако»
Сразу несколько игроков основного состава дортмундской "Боруссии" пропустят ближайший матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако".
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Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари отметил, что у него нет предпочтений в том, какой турнир выигрывать в нынешнем сезоне.
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«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики
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В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Обновлено в 05:36
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Футболист Адриано опроверг информацию об уходе из «Спартака»
"Хочу заверить болельщиков в том, что вся эта информация, которая появляется в интернете – не более чем слухи", – заявил Адриано в видеообращении на официальной странице "Спартака" в Twitter.
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«Барселона» отказалась от матча с «Жироной» в США
Каталонская "Барселона" отказалась от проведения матча с "Жироной" в рамках чемпионата Испании в США, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
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Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»
Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.
Обновлено в 04:20
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«Бавария» планирует купить новых футболистов вместо Рибери и Роббена
По информации издания, «Бавария» хочет найти замену возрастным полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, а также Хамесу Родригесу, который должен вернуться в «Реал» после окончания срока аренды.
Обновлено в 03:58
Футбол
Эден Азар: «Всегда любил „Реал“, еще до Зидана»
Вы знаете, я всегда любил «Реал», еще до Зидана.
Обновлено в 05:13
Футбол
Ещенко снялся в фильме с актером Назаровым
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме вместе с болельщиком красно-белых, актером Дмитрием Назаровым.
Обновлено в 04:15
Футбол
«Енисей» в межсезонье проведет три сбора в Турции
На следующий день «Енисей» отправится на первые учебно-тренировочные сборы в турецкий город Анталья (15 — 24 января).
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