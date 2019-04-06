Футбол
Адриану: «Неймар жалеет об уходе из „Барселоны“»Спорт-Экспресс 05:10
Защитник "Бешикташа" Адриану Коррея, ранее выступавший за "Барселону", сказал, что бывший форвард "Барсы" Неймар жалеет о своем уходе. Сейчас бразильский нападающий выступает за "ПСЖ".
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Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ был ранен мужчина, заявили в СЦКК
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
В Ливии начался военный переворот
Обновлено вчера в 08:09
Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
По результатам исследования стало ясно, что 3,4% автовладельцев продают свои машины в течение первого года обучения.
Обновлено в 03:15
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей
Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Политика
Лукашенко наградил Матвиенко орденом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Политика
Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии
Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Космос
Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни
Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТО
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено вчера в 04:12
Авто
Кроссовер Tesla Model Y можно заказать за 4,8 млн рублей
«Связной» в партнерстве с Moscow Tesla Club начал принимать предварительные заказы на новую модель Tesla – электрический компактный кроссовер Model Y. Самая доступная версия стоит минимум 4,8 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Удельном парке женщина выстрелила из пистолета в школьника
Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, в ночь на 5 апреля во время прогулки с собакой в Удельном парке у школьника произошёл конфликт с неизвестной женщиной из-за стычки собак.
Обновлено в 05:08
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F2 показали на новых рендерах
Обновлено в 03:47
Политика
Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:52
Музыка
Четырежды оскароносный дилетант
Один из крупнейших дирижеров нашего времени, многократный обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» Андре Превин не имел высшего музыкального образования, являясь формально дилетантом в музыке.
Обновлено вчера в 22:20
Интернет
Apple Music обогнал Spotify по числу платных подписчиков в США
Музыкальный сервис Apple Music обошел своего шведского конкурента Spotify по числу платных подписчиков в США.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в красных футболках
Обновлено в 04:48
Происшествия
Наезд поезда на машину скорой помощи в Польше сняли на видео
В польском городе Пущиково (Великопольское воеводство) пассажирский поезд на полном ходу протаранил автомобиль скорой помощи, застрявший на переезде.
Обновлено в 03:17
Общество
Молодежные банды захватывают школы в стране
Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
Обновлено в 03:47
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено 04 апреля в 12:20
Политика
Экс-премьер Украины оценил вероятность нового майдана после выборов
Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что майдана на Украине после президентских выборов не будет, пишет РИА Новости.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Boeing сократила производство проблемных лайнеров 737 MAX
Американская авиакомпания Boeing скорректировала производственный план по самолетам модели 737 MAX на фоне многочисленных проблем с эксплуатацией лайнеров.
Обновлено в 03:12
Политика
Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Общество
Стали известны минимальные размеры окладов бюджетников в Ростове
В документе сказано, что минимальный размер оклада санитарки составляет 5,9 тыс. рублей старшей медсестры 7,7 тыс. рублей, а воспитателя, методиста и педагога-психолога - 8,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:25
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38