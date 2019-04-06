Футбол

Адриану: «Неймар жалеет об уходе из „Барселоны“»Спорт-Экспресс 05:10

Защитник "Бешикташа" Адриану Коррея, ранее выступавший за "Барселону", сказал, что бывший форвард "Барсы" Неймар жалеет о своем уходе. Сейчас бразильский нападающий выступает за "ПСЖ".
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Коррея: «Неймар больше других сожалеет, что ушел из „Барселоны“»

Sport24.ru04:01

Неймар жалеет об уходе из «Барселоны»

Матч ТВ04:45

Адриано: «Неймар сказал мне, что сожалеет об уходе из „Барселоны“»

Soccer.ru04:02

Адриану: «Неймар жалеет об уходе из „Барселоны“»

Спорт-Экспресс05:10

Адриано Коррея: Неймар больше других сожалеет, что покинул «Барселону»

Чемпионат03:23

Адриано: «Неймар больше других сожалеет об уходе из „Барселоны“»

Sport.ru05:29

Адриано: «Неймар больше других сожалеет об уходе из „Барселоны“»

Бомбардир.ру03:51
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Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Обновлено вчера в 15:27
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ был ранен мужчина, заявили в СЦКК

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

В Ливии начался военный переворот

Обновлено вчера в 08:09
Авто

Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения

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Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей

Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
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Политика

Лукашенко наградил Матвиенко орденом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Политика

Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии

Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
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Космос

Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни

Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

Украина проиграла России транзитный спор в ВТО

Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено вчера в 04:12
Авто

Кроссовер Tesla Model Y можно заказать за 4,8 млн рублей

«Связной» в партнерстве с Moscow Tesla Club начал принимать предварительные заказы на новую модель Tesla – электрический компактный кроссовер Model Y. Самая доступная версия стоит минимум 4,8 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Удельном парке женщина выстрелила из пистолета в школьника

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, в ночь на 5 апреля во время прогулки с собакой в Удельном парке у школьника произошёл конфликт с неизвестной женщиной из-за стычки собак.
Обновлено в 05:08
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Pocophone F2 показали на новых рендерах

Обновлено в 03:47
Политика

Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Музыка

Четырежды оскароносный дилетант

Один из крупнейших дирижеров нашего времени, многократный обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» Андре Превин не имел высшего музыкального образования, являясь формально дилетантом в музыке.
Обновлено вчера в 22:20
Интернет

Apple Music обогнал Spotify по числу платных подписчиков в США

Музыкальный сервис Apple Music обошел своего шведского конкурента Spotify по числу платных подписчиков в США.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол

«Спартак» сыграет с ЦСКА в красных футболках

Обновлено в 04:48
Происшествия

Наезд поезда на машину скорой помощи в Польше сняли на видео

В польском городе Пущиково (Великопольское воеводство) пассажирский поезд на полном ходу протаранил автомобиль скорой помощи, застрявший на переезде.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Семья из Тюмени нашла несколько миллионов рублей на помойке

Обновлено в 01:25
Общество

Молодежные банды захватывают школы в стране

Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
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Футбол

Мамаев перешел в 12-местную камеру ради возможности играть в футбол

Обновлено в 03:42
Музыка

Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»

Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Футбол

Израильтянин в 73 года стал самым возрастным футболистом в истории

Обновлено в 04:59
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено 04 апреля в 12:20
Политика

Экс-премьер Украины оценил вероятность нового майдана после выборов

Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что майдана на Украине после президентских выборов не будет, пишет РИА Новости.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Boeing сократила производство проблемных лайнеров 737 MAX

Американская авиакомпания Boeing скорректировала производственный план по самолетам модели 737 MAX на фоне многочисленных проблем с эксплуатацией лайнеров.
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Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Общество

В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев

Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Общество

Стали известны минимальные размеры окладов бюджетников в Ростове

В документе сказано, что минимальный размер оклада санитарки составляет 5,9 тыс. рублей старшей медсестры 7,7 тыс. рублей, а воспитателя, методиста и педагога-психолога - 8,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:25
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Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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