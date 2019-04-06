Адриану: «Неймар жалеет об уходе из „Барселоны“»Спорт-Экспресс 05:10

Защитник "Бешикташа" Адриану Коррея, ранее выступавший за "Барселону", сказал, что бывший форвард "Барсы" Неймар жалеет о своем уходе. Сейчас бразильский нападающий выступает за "ПСЖ".

Адриану: «Неймар жалеет об уходе из „Барселоны“»

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