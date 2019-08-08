Футбол

Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкойSportbox.RU 16:38

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой. Возлюбленная 32-летнего футболиста Екатерина Дорожко поделилась фотографией с мероприятия на своей страничке в Instagram.
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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