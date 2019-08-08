Футбол
Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкойSportbox.RU 16:38
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой. Возлюбленная 32-летнего футболиста Екатерина Дорожко поделилась фотографией с мероприятия на своей страничке в Instagram.
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Футболист Луис Адриано сделал татуировку в виде автографа своей девушки-петрозаводчанки
Невские Новости06 августа в 04:25
Бразильский футболист сделал татуировку в виде росписи возлюбленной из Петрозаводска
Карелинформ06 августа в 13:34
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:24, Вашингтон
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