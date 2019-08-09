Футбол
Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкойSportbox.RU 16:38
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой. Возлюбленная 32-летнего футболиста Екатерина Дорожко поделилась фотографией с мероприятия на своей страничке в Instagram.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Ашберн
Футбол
Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.
Обновлено в 16:44
Происшествия
На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек
В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33
Общество
Москвичей предупредили о шторме в метро, на улицах и по ТВ
МЧС, ссылаясь на Росгидромет, предупредил, что на территории столицы ожидается ливень и шквалистый ветер со скоростью 20-25 м / с. Гидрометцентр объявил на территории Москвы и области предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.
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Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Футбол
Антон Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
В КНДР предупредили Южную Корею о риске эскалации из-за учений с США
Проведение Сеулом совместных военных учений с США может привести к эскалации напряжённости вокруг Корейского полуострова и вызвать ответные меры со стороны Пхеньяна, заявили в Комитете КНДР по делам объединения.
Обновлено в 19:48
Наука
Томские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров
Помимо группы крови на "вкусовые предпочтения" комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, а также запахи, например, запах пота.
Обновлено в 02:27
Космос
Телескоп ALMA увидел 39 невидимых галактик
Обновлено в 11:24
Политика
Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма
Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. Об этом 8 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».
Обновлено в 16:00
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Гаджеты
В Китае стартовали продажи недорогих часов Amazfit Health Watch с ЭКГ
Стоит отметить, что датчик ЭКГ в Amazfit Health Watch настраивали при содействии кардиологов Пекинского университета, а как заявили на презентации, точность определения мерцательной аритмии в Amazfit Health Watch составляет 97,24%.
Обновлено в 13:20
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено в 09:35
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Кино
Тарантино назвал любимого российского режиссера
Обновлено в 17:51
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Кино
Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу
Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».
Обновлено в 14:37
Наука
В Китае нашли окаменелости древнейшего леса
На востоке Китая, недалеко от города Синьхан, археологи обнаружили древнейший ископаемый лес Девонского периода, сообщает The Independent.
Обновлено в 13:18
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Политика
«Интер РАО» может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии - Приходько
Киргизия и Россия договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 при участии "Интер РАО" и Верхне-Нарынского каскада ГЭС при участии "Русгидро" в 2012 году.
Обновлено в 17:15
Политика
Артемий Лебедев объяснил свое заявление о бегстве из России
Известный дизайнер Артемий Лебедев, который на этой неделе заявил, что «находится в шаге от Атлантического океана», объяснил свои слова о возможном отъезде из России, назвав видео троллингом.
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Общество
Эмили Ратаковски раскритиковали за небритые подмышки
Журнал Harper’s Bazaar опубликовал фотографию топ-модели и актрисы Эмили Ратаковски в нижнем белье и небритыми подмышками.
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Кино
Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»
Обновлено в 15:28
Культура
«Квартал 95» нашел замену Зеленскому
Киностудия «Квартал 95», которой ранее руководил Владимир Зеленский, нашла ему замену.
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