Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой. Возлюбленная 32-летнего футболиста Екатерина Дорожко поделилась фотографией с мероприятия на своей страничке в Instagram.

Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкой

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