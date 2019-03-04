Адриано получит «Золотого кабана» как лучший игрок «Спартака»Soccer.ru 16:21

Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока по итогам минувшего сезона. Им стал нападающий Луис Адриано, который получит традиционный приз "Золотой кабан". Награду бразильцу вручат на одной из ближайших домашних игр "Спартака".

Политика Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.

Политика Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот Американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.

Происшествия Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.

Политика В ПЦУ сообщили о переходе зарубежных приходов Константинополю Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко в интервью изданию «Украинская правда» сообщил о переходе зарубежных приходов Константинопольскому патриархату.

Политика Минфин США просит Конгресс повысить потолок госдолга Минфин задействовал "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций, такой процесс может продолжаться в течение всего нескольких месяцев, после чего Конгресс должен повысить потолок госдолга, чтобы исключить возможность дефолта.

Армия и оружие Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления В российском космическом центре «Прогресс» завершили изготовление последней ракеты-носителя «Союз», которая использует произведенную на Украине систему управления.

Политика Россия зафиксировала три миллиона кибератак на свои IP-адреса из США Россия несколько дней назад зафиксировала 3 миллиона кибератак на российские IP-адреса с территории США и хотела бы обсудить этот вопрос с американскими коллегами, заявил в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Экономика У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.

Наука Учёные нашли неожиданную пользу в ожирении Выяснилось, что больные с ожирением погибали от инсульта на 62% реже, чем люди с нормальным весом.

Происшествия В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, сообщает ТАСС.

Происшествия Жители Забайкалья и Бурятии ощутили четырехбалльное землетрясение В понедельник вечером в Баргузинском районе Бурятии произошло ощущаемое землетрясение.

Здоровье Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.

Армия и оружие На учениях армии КНР заметили макет российского танка Т-90 Китайские военные во время учений использовали макет танка Т-90, пишет Defence Blog со ссылкой на фотографии с полигона.

Происшествия В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый малыш Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска.

Политика США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями Представитель Госдепа заявил, что США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но с рядом условий.

Политика Ким Чен Ын вернулся в КНДР после саммита во Вьетнаме Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Северную Корею на своём бронепоезде после визита во Вьетнам, где он провёл встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство «Киодо».

Происшествия Сход лавины на автомагистраль в США попал на видео Как сообщает телеканал FOX, в результате схода лавины никто не пострадал, и ни одна машина не оказалась в ловушке.

Происшествия В Казани локализовали крупный пожар на складе с древесиной Пожарные локализовали огонь на складе с древесиной в Казани, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

Экономика Правительство повысит социальные пенсии на 182 руб «В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 182 руб. и после повышения составит 9266 руб.», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Политика Трамп продлил антироссийские санкции Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные против России в 2014 году из-за ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

Армия и оружие Медведев оценил угрозу люксембургским огородам от российских ракет Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал вероятность угрозы от российского ядерного оружия для Люксембурга в интервью изданию Luxemburger Wort, текст которого опубликован на сайте Правительства России.

Экономика OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».

Общество Диетолог рассказал о самой вредной начинке для блинов Лидия Ионова, врач-диетолог и основатель одной из московских клиник, рассказала в эфире Национальной службы новостей, что можно не отказываться от блинчиков на Масленицу, но начинку стоит выбирать тщательно.