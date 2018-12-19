Футбол

Адриано назвал самого ценного игрока «Спартака»
Евро-футбол.ру
03:16

Форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал, кого считает самым ценным футболистом команды.
Евро-футбол.ру03:16

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Футболист Адриано назвал себя самым ценным игроком «Спартака»

Вести.Ru03:39

Адриано назвал самого ценного игрока «Спартака»

Евро-футбол.ру03:16

Луис Адриано назвал самого талантливого игрока в «Спартаке»

Матч ТВ03:00

Луис Адриано назвал самого талантливого игрока в «Спартаке»

Sportbox.RU03:00

Адриано: «Самый ценный игрок „Спартака“ — это я, лучший футболист РПЛ — Зе Луиш»

Sport24.ru03:00

Финты Зе Луиша со жвачкой. Видео

Спорт-Экспресс04:12

Адриано: не хотел бы насовсем остаться в России

Чемпионат03:04
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Футбол

РФС назвал главную цель сборной России на 2019 год

Попадание сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2020 года является главной целью на 2019 год.
Обновлено в 03:48
Футбол

«Балтика» уволила главного тренера Ледяхова

Обновлено в 03:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» случайно назвал преемника Моуринью раньше времени

Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Гаттузо о нулевой ничьей: «Милан» лишь пощекотал оборону «Болоньи»

Если помните, «Интер» выиграл здесь с той же тактикой, но «Рома» проиграла.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Челси» может заплатить за Иско 70 млн фунтов

По данным из СМИ, "Челси" нацелился на трансфер полузащитника "Реала" Иско.
Обновлено в 02:43
Футбол

«Боруссия» Д проиграла впервые в Бундеслиге в этом сезоне

«Боруссия» Д проиграла «Фортуне» в матче 16-го тура Бундеслиги (1:2). Это первое поражение дортмундцев в этом сезоне чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 16:28
Футбол

Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»

Обновлено в 01:48
Футбол

Форвард «Челси» Батшуайи может стать одноклубником Головина

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи, выступающий на правах аренды за "Валенсию", может вернуться во Францию.
Обновлено в 03:31
Футбол

Маркиньос: «Мне жаль Рабио, но он принял свое решение»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказал сожаление в связи со скорым уходом из клуба Адриена Рабио.
Обновлено в 00:59
Футбол

Бывший защитник «Зенита» может пополнить состав «Барселоны»

«Барселона» планирует подписать защитника «Фенербахче» Мартина Шкртела, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на каталонское радио RAC1.
Обновлено в 04:01
Футбол

Гвардиола: «Моуринью не нуждается в моей поддержке»

Вас увольняют, когда результаты не очень хороши. Моуринью не нуждается в моей поддержке, он очень сильный.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол

Хау может заменить Почеттино в «Тоттенхэме»

"Шпоры" пригласят Хау на работу, если команду покинет Маурисио Почеттино, который может перейти в "Реал" или "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 02:35
Футбол

«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

«Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов одержал победу над аргентинским «Ривер Плейт» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол

Самый молодой автор гола в чемпионате Индии оказался старше на 12 лет

В текущем сезоне чемпионата Индии Мухи в трех матчах забил один гол.
Обновлено в 03:37
Футбол

Кевин де Брейне: «Рад, что внес свой вклад в выход „Сити“ в 1/2 финала Кубка лиги»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне после победы над "Лестером" в матче 1/4 финала Кубка лиги отметил, что рад вернуться на поле.
Обновлено вчера в 21:02
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Зе Луиш
Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Кабо-Верде.
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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