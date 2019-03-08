Футбол
Адриано может пропустить матч с «Динамо» из-за поврежденияРИА Новости 06:49
Футболист московского "Спартака" Луис Адриано освобожден от тренировки с общей группой команды из-за повреждения, сообщается на сайте "красно-белых". Адриано получил сильный ушиб правой стопы в ответном матче 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (1:0 в пользу екатеринбургского клуба).
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Армия и оружие
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Россия сотрудничает в военной сфере с другими странами несмотря на то, что это кому-то может не нравиться, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Викор Кладов 8 марта в интервью Defense News.
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Главное следственное управление СК РФ по Москве начало доследственную проверку по факту смерти подростка 2003 года рождения после проведения стоматологических манипуляций.
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Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
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Политика
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Армия и оружие
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Общество
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Армия и оружие
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Американские военные выразили удивление в связи с эффективностью российских истребителей МиГ-21, которые отлично продемонстрировали свою боеспособность во время недавнего воздушного боя над Кашмипром.
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Леди Гага ждет ребенка от Брэдли Купера
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Украинская журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Крым
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